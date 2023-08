Le standard de fil est toujours désordonné, créant le risque de réseaux multiples dans votre maison intelligente

Les normes Matter et Thread sont censées garantir que tout un éventail d’appareils domotiques peuvent fonctionner ensemble de manière transparente, en reproduisant les avantages offerts par la compatibilité HomeKit. Mais ce n’est pas le cas, selon plusieurs fabricants.

Le principal avantage de Thread est que les appareils domotiques peuvent non seulement communiquer entre eux, mais l’un peut transmettre des commandes à un autre, ce qui améliore la fiabilité. Cependant, il y a un problème…

Différents appareils domotiques peuvent être contrôlés de différentes manières et nécessitent l’utilisation d’applications différentes. C’est le problème qu’Apple a cherché à résoudre avec HomeKit.

Si un appareil domotique prend en charge HomeKit, il peut toujours être contrôlé par l’application Home d’Apple, ainsi que par Siri. Jusque-là, tout va bien.

Malgré les efforts d’Apple, seul un nombre limité d’appareils domotiques prennent en charge HomeKit. Ce problème est résolu par la norme Matter, qui est essentiellement la même idée que HomeKit, mais soutenue par la plupart des entreprises domotiques. Si un appareil domotique prend en charge Matter, c’est pratiquement aussi bien que la compatibilité HomeKit pour des raisons pratiques.

Cependant, il y a un autre problème : la fiabilité. Pour que les commandes HomeKit ou Matter parviennent à leur appareil cible, il doit y avoir une bonne couverture Wi-Fi dans toute la maison. De nombreux foyers ont des zones sans signal ou des zones de couverture plus faible – et c’est le problème que Thread cherche à résoudre.

Tous les appareils compatibles Thread peuvent communiquer directement entre eux. Ainsi, si le signal de votre routeur Wi-Fi ne peut pas atteindre directement une ampoule dans un coin de votre maison, d’autres appareils Thread plus proches du routeur peuvent recevoir la commande et la transmettre.

Cela indique concrètement que chaque appareil Thread contribue à un réseau maillé étendu dans votre maison.

Toutes ces normes reposent sur des principes solides de sécurité. Cela indique que, avant qu’une ampoule ne réponde à une commande de votre iPhone, l’ampoule veut vérifier l’identité de votre iPhone, et votre iPhone veut vérifier l’identité de l’ampoule. Ce processus d’authentification bidirectionnel est normalement géré par les normes HomeKit et Matter.

Cependant, lorsque qu’une commande est transmise via les normes Thread, ces appareils doivent également effectuer le même processus d’authentification. Et c’est là que le problème se pose.

Comme l’explique The Verge, le Thread Group n’a pas réellement défini ce protocole d’authentification comme faisant partie de la norme, ce qui indique que chaque fabricant doit décider comment il le gérera. Ce qui, en quelque sorte, contredit l’objectif de l’existence de la norme en premier lieu.

Cela indique qu’Apple doit travailler avec Samsung ; Amazon doit travailler avec Google ; Google avec Samsung, et ainsi de suite. Pendant ce temps, cela a été très lent. Et l’état actuel des choses est que le fabricant peut décider si son routeur frontal rejoindra le réseau Thread créé par son concurrent ou s’il va créer son propre réseau chez vous.

Par exemple, Samsung fait un peu sa propre chose.

Si vous avez déjà un réseau Thread configuré et que vous ajoutez un appareil SmartThings qui est un routeur frontal Thread, il créera son propre réseau. « Nous continuons à tester différentes configurations réseau et l’interopérabilité entre les routeurs frontaux et nous aimerions activer cela à l’avenir en collaboration avec d’autres acteurs de l’industrie », déclare Benson. « Aujourd’hui, pour garantir la meilleure expérience à nos utilisateurs, nous configurons un nouveau réseau SmartThings Thread. »