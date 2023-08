PayPal lance une stablecoin adossée au dollar pour les paiements et les transferts d’argent

Qu’est-il arrivé? PayPal a lancé son propre stablecoin libellé en dollars américains, appelé PayPal $ (PYUSD), que l’entreprise estime pouvoir augmenter l’utilisation des jetons numériques dans le pays. Au fil des années, de nombreuses entreprises de premier plan ont adopté des cryptomonnaies sous une forme ou une autre, et PayPal en réalité partie. Il permet actuellement aux utilisateurs d’effectuer des paiements en utilisant des actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum, mais c’est la première fois qu’une grande entreprise financière américaine émet un jeton numérique en propre.

Dans un communiqué de presse, PayPal a déclaré que ses utilisateurs aux États-Unis pourront transférer le nouveau jeton numérique entre sa propre plateforme et des portefeuilles externes compatibles. Ils pourront également l’utiliser pour effectuer des paiements entre personnes sans frais supplémentaires et payer des biens et services.

Les personnes pourront convertir le PYUSD en toute autre cryptomonnaie prise en charge par PayPal, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether et Litecoin. Le jeton ne sera actuellement disponible que sur PayPal, mais sa disponibilité sera bientôt élargie à d’autres applications de paiement populaires, telles que Venmo.

La société a également déclaré que le nouveau jeton numérique basé sur Ethereum est conçu pour être facilement adopté par diverses plateformes d’échange de cryptomonnaies et sera disponible pour les développeurs externes, les portefeuilles et les applications Web3. Le PYUSD sera émis par la société de services financiers en cryptomonnaie Paxos Trust, basée à New York, et sera entièrement garanti par des dépôts en dollars américains, des bons du Trésor à court terme et des équivalents de trésorerie similaires.

Dans une déclaration annonçant le lancement du PYUSD, Dan Schulman, président et directeur général de PayPal, a déclaré qu’il croit que les cryptomonnaies ont le pouvoir de transformer l’ensemble du système financier en permettant des transactions instantanées, peu coûteuses et sécurisées. Il a également exprimé l’espoir que la nouvelle technologie puisse aider à améliorer l’inclusion financière en rendant les services financiers abordables accessibles à plus de personnes.

Le lancement du PYUSD est une étape importante pour PayPal, en particulier compte tenu des obstacles réglementaires auxquels il a été confronté ces derniers mois. Plus tôt cette année, l’entreprise a interrompu les travaux sur le projet après que le Département des services financiers de New York (NYDFS) a commencé à enquêter sur Paxos suite à des rumeurs selon lesquelles le Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis pourrait demander à la société de cryptomonnaies de retirer sa demande d’agrément bancaire complet. Paxos a toutefois nié ces informations.

Le marché a montré son approbation pour le nouveau jeton numérique de PayPal, puisque les actions de la société ont bondi de près de 2% lundi suite à l’annonce. Ce fut une journée rarement bonne pour les investisseurs de PayPal : les prix des actions de l’entreprise ont baissé d’environ 10% cette année à la suite de trimestres successifs décevants. Juste la semaine dernière, l’action a chuté de 14% à la suite d’un autre rapport de résultats désastreux. PayPal espère que le PYUSD connaîtra un succès et attirera de nouveaux utilisateurs dont elle a grandement besoin.

