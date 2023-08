Apple investira dans Arm lors de son introduction en bourse plus tard cette année – contribuera à orienter l’avenir de l’architecture Apple Silicon.

Selon Nikkei, l’entreprise de conception de puces Arm s’apprête à faire son introduction en bourse sur le marché américain du Nasdaq d’ici la fin de l’année, avec une IPO évaluée à plus de 60 milliards de dollars.

Apple, Samsung, Nvidia, Intel et d’autres grands fabricants de puces investiront dans des actions d’Arm lors de son introduction en bourse. Pour Apple, cette participation aidera à assurer un avenir stable pour l’architecture de puce qui forme la base de tous ses processeurs Apple Silicon.

Nikkei affirme que les fabricants de puces achèteront une participation de quelques pour cent chacun lorsque les actions de l’entreprise seront proposées, ce qui sera considéré comme des actionnaires à long terme qui stabiliseront le prix des actions d’Arm et donneront aux entreprises une certaine influence sur la gestion d’Arm.

Nvidia a précédemment tenté d’acheter Arm pour un montant de 44 milliards de dollars. Les régulateurs de la concurrence ont finalement bloqué l’accord en février 2022. Lorsque Arm fera son introduction en bourse en septembre, sa valeur devrait dépasser les 60 milliards de dollars.

L’architecture des puces ARM a propulsé Apple au rang de géant des appareils mobiles, Arm surpassant l’architecture x86 d’Intel en termes de performances et d’efficacité énergétique sur mobile. Tous les processeurs Apple Silicon sont basés sur l’architecture ARM.

Au cours des premières années de l’iPhone et de l’iPad, les puces comme l’A4 et l’A5 étaient essentiellement des versions rebaptisées des designs de référence d’Arm. Au fur et à mesure qu’Apple a développé ses propres groupes d’ingénierie en silicium, les puces d’Apple se sont de plus en plus éloignées des designs de référence d’Arm, aboutissant au design M1 en 2020, qui a permis à Apple de se séparer complètement d’Intel sur toute sa gamme de produits. Néanmoins, l’architecture de base des instructions du CPU reste la même.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :