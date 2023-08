Les Sorciers de la Côte affirment ne pas savoir qu’un artiste a utilisé des images assistées par IA dans le prochain livre de D&D

En bref : Les personnes vont-ils un jour comprendre que la plupart des consommateurs n’aiment vraiment pas l’art généré par l’IA ? Le dernier exemple de ce fait ignoré vient d’un artiste de Dungeons and Dragons qui a utilisé la technologie pour créer des images dans un prochain livre. L’éditeur Wizards of the Coast affirme qu’il ne savait pas que cela se produisait, bien que tout le monde ne croie pas à sa prétendue innocence.

La controverse concerne le prochain livre source de Dungeons & Dragons, appelé Bigby Presents: Glory of the Giants. D&D Beyond a publié un article le 1er août présentant trois géants de glace qui apparaîtraient dans le livre, mais certains ont repéré les signes révélateurs de l’art généré par l’IA dans deux des trois versions.

Ilya Shkipin, un artiste de D&D vétéran de 14 ans, a admis plus tard qu’il avait utilisé l’IA pour améliorer ses images originales, générer certains détails supplémentaires ou pour les retoucher et les éditer – plutôt que des versions entières générées par une machine. Il a déclaré dans des messages privés que « globalement, c’était peint numériquement ». Vous pouvez voir un exemple ci-dessous, avec la version améliorée par l’IA à gauche.

Shkipin pensait peut-être que son admission selon laquelle l’IA avait été utilisée avec parcimonie apaiserait les fans de D&D en colère, mais non. Il a dû supprimer le tweet, verrouiller son compte Twitter et supprimer son ArtStation en raison du harcèlement qu’il a reçu.

Wizards of the Coast est ensuite entré dans la controverse en tweetant qu’il ne savait pas que Shkipin avait utilisé l’IA pour aider à créer des images pour le livre, bien que tout le monde ne pense pas que cela soit vrai. La société a confirmé que aucun texte dans Glory of the Giants n’est généré par l’IA et elle mettra à jour ses directives pour limiter l’utilisation de la technologie. Elle a ajouté que les images seront remplacées par de nouvelles qui n’ont pas été créées avec l’aide d’une IA.

Remplacer les images sera une tâche difficile étant donné que le livre sort le 15 août, ce qui indique qu’il y aura probablement des milliers d’exemplaires déjà imprimés contenant l’art généré par l’IA. Donc à moins qu’il ne soit retardé, la première édition pourrait être différente du reste.

Gamerant rapporte qu’Avril Prime, une autre artiste qui a travaillé sur des campagnes de D&D, dit avoir fait de l’art conceptuel pour le nouveau livre qui a été remis à Shkipin, qui a ensuite utilisé l’IA pour créer les versions finales (ci-dessous).

Ce n’est pas la meilleure année pour Wizards of the Coast. La société a fait face à une immense réaction négative en janvier à cause d’une mise à jour de sa vieille Licence de Jeu Ouverte (OGL) qui restreignait sévèrement la façon dont les créateurs de jeux de rôle sur table inspirés de Dungeons & Dragons et la communauté dans son ensemble pouvaient adapter les règles de base de D&D dans leurs œuvres. La colère a poussé Wizards of the Coast à rapidement décider que les changements étaient peut-être une mauvaise idée.

Ceci n’est que le dernier tollé concernant l’art généré / assisté par l’IA. Nous avons vu la même chose lorsque la technologie a été confirmée comme étant utilisée dans l’intro de la série Marvel Secret Invasion. Et le développeur de System Shock, Prime Matter, a été critiqué pour avoir utilisé Midjourney pour créer une image de l’antagoniste Shodan et l’avoir partagée sur les réseaux sociaux.

