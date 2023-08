Guide pour choisir un nouveau CPU : Cinq questions à vous poser avant l’achat

L’unité centrale de traitement, également connue sous le nom de CPU, est le moteur de chaque ordinateur. Contrairement aux autres puces du système, le CPU est toujours en utilisation et tous les logiciels comptent sur sa capacité à déplacer des données et effectuer des calculs complexes. Les performances de votre ordinateur lors de l’exécution d’applications et de jeux sont fortement influencées par cette version de silicium, il est donc important de choisir la bonne lorsqu’il est temps de la mettre à niveau.

Avant de vous lancer, cependant, il y a quelques aspects cruciaux que vous devriez d’abord prendre en compte, et vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin en répondant à cinq questions importantes. Voici notre guide pour vous aider à traverser ces points, afin que vous puissiez choisir la bonne CPU en fonction de vos besoins et de votre budget.

#1 – Puis-je continuer à utiliser ma carte mère actuelle ?

Ceci est important car chaque carte mère prend en charge une plage spécifique de processeurs. Si vous utilisez actuellement un CPU de gamme économique, vous pourriez être en mesure de passer à un meilleur sans avoir besoin de changer d’autres composants du système.

La meilleure façon de déterminer exactement quel CPU vous pouvez installer sur votre carte mère est de visiter le site web du fabricant. Si vous n’êtes pas sûr de la marque et du modèle que vous possédez, vous pouvez télécharger et installer l’outil CPU-Z, puis consulter l’onglet « Mainboard ».

Dans l’exemple ci-dessus, nous pouvons voir que le système possède une carte mère Asus TUF Z390-Plus Gaming. Une simple recherche sur le web fournit rapidement des liens vers les pages de vente et de support du vendeur. Sur cette dernière, il y a une liste des CPU que la carte prend en charge.

Le processeur de caractéristiques les plus élevées que cette carte mère particulière peut prendre en charge est un Intel Core i9-9900KS, un CPU 8 cœurs et 16 threads de 5 GHz. Cependant, cette puce a été lancée vers la fin de 2019 et plusieurs générations de processeurs Intel ont été publiées depuis. Ainsi, à moins que vous n’utilisiez un processeur lent, ou que vous soyez certain de ne pas vouloir changer la carte mère, l’installation d’une puce plus ancienne dans le système pourrait ne pas fournir l’augmentation de performances que vous recherchez.

Un autre aspect de la carte mère à prendre en compte est son chipset – un processeur supplémentaire qui gère toutes les connexions périphériques et de stockage, au-delà de celles gérées par le CPU. Votre carte mère actuelle peut avoir une prise pour le CPU dans laquelle plusieurs générations de puces peuvent apparemment s’insérer, mais la compatibilité réelle du CPU est déterminée par le chipset.

Par exemple, la prise LGA 1150 d’Intel avec un chipset Z87 prend en charge les processeurs Core de 4e génération, mais pas ceux de 5e génération, même s’ils utilisent la même prise. C’est pourquoi il est crucial de vérifier la page de support de la carte mère pour voir exactement quels CPUs elle peut exécuter.

Malgré une plage de compatibilité bien plus large avec ses prises, c’est également vrai pour l’AM4 d’AMD – le chipset X570 est compatible avec tous les processeurs Ryzen, mais quelque chose comme l’A320 peut nécessiter une mise à jour spécifique du BIOS du fabricant de la carte mère pour reconnaître les modèles Ryzen 3000 et 5000.

Recommandations en fonction de la prise CPU et du chipset

Prise AMD AM4, chipset B450 : MSI MAG B550 Tomahawk – Retrouvez-le sur Amazon

Prise AMD AM5, chipset B650 : ASRock B650 PG Lightning – Retrouvez-le sur Amazon

Prise AMD AM5, chipset X670 : ASRock X670E Steel Legend – Retrouvez-le sur Amazon

Prise Intel LGA 1700, chipset B660 : MSI MAG B660 Tomahawk Wi-Fi – Retrouvez-le sur Amazon

Prise Intel LGA 1700, chipset Z790 : MSI MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi – Retrouvez-le sur Amazon



#2 – Puis-je utiliser ma RAM actuelle avec une nouvelle carte mère ?

Pendant les 16 dernières années, il n’y a eu que trois générations de RAM pour les PC de bureau : DDR3, DDR4 et plus récemment, DDR5. Ces types ne sont pas interchangeables, donc si vous prévoyez d’acheter un nouveau CPU et une nouvelle carte mère, il est essentiel de vérifier le type de mémoire utilisé par les nouveaux composants.

Si vous prévoyez d’obtenir un processeur AMD, vos options sont heureusement simples. Tous les modèles qui utilisent la prise de CPU AM5 (par exemple, la série Ryzen 7000) prennent en charge exclusivement la DDR5. Si vous avez déjà une telle carte mère, vous utiliserez déjà ce type de RAM et vous n’aurez pas besoin de mettre à niveau la carte mère également.

La prise précédente d’AMD, l’AM4, a été lancée en 2016 et utilise la DDR4, indépendamment du modèle de carte mère. Donc, si vous passez à la nouvelle prise, vous devrez acheter de nouvelles RAM. Mais si vous conservez l’AM4 et que vous obtenez simplement un meilleur CPU, vous pourrez continuer à utiliser vos barrettes de mémoire actuelles.

Cependant, il est important de souligner que les processeurs fonctionnent généralement mieux avec une RAM plus rapide. Si votre carte mère prend en charge de la mémoire à des vitesses plus élevées, il peut être judicieux d’investir dans de nouvelles barrettes DDR4. Les prix de la mémoire fluctuent considérablement, et lorsque les prix sont bas, il est judicieux d’acquérir les kits de mémoire les plus rapides et de plus grande capacité disponibles.

Intel utilise la DDR4 depuis les CPU Core de 6e génération, sortis en 2015. Ses processeurs de 12e et 13e génération prennent en charge à la fois la DDR4 et la DDR5, mais un modèle de carte mère donné ne prendra en charge que l’une ou l’autre ; consultez donc attentivement la page du produit du fabricant pour savoir laquelle.

Si vous remplacez la RAM, il est préférable d’acheter un kit dual DIMM, car de telles offres ont été testées avant d’être emballées pour garantir que les deux barrettes fonctionnent parfaitement ensemble. Vous pouvez remplir tous les emplacements de mémoire de la carte mère pour atteindre la capacité maximale, mais cela peut nécessiter l’utilisation d’une RAM plus lente pour maintenir la stabilité.

Recommandations basées sur le type, la vitesse et la capacité

DDR4-3200, 16 Go (2 x 8 Go) – Patriot Viper Steel – Amazon

– Patriot Viper Steel – Amazon DDR4-3200, 32 Go (2 x 16 Go) – G.Skill Ripjaws V Series – Amazon

– G.Skill Ripjaws V Series – Amazon DDR4-3600, 32 Go (2 x 16 Go) – Corsair Dominator Platinum RGB – Amazon

– Corsair Dominator Platinum RGB – Amazon DDR5-5600, 32 Go (2 x 16 Go) – Teamgroup T-Create Classic 10L – Amazon

– Teamgroup T-Create Classic 10L – Amazon DDR5-6000, 32 Go (2 x 16 Go) – G.Skill RipJaws S5 Series – Amazon

#3 – Ai-je besoin d’un nouveau refroidisseur de CPU ?

Tous les systèmes de refroidissement du CPU sont conçus pour s’adapter à une prise spécifique. Par exemple, si votre carte mère actuelle a une prise Intel LGA 1151, tout refroidisseur que vous utilisez ne s’adaptera pas à la dernière prise LGA 1700, du moins pas sans utiliser un support de montage différent. Si votre refroidisseur a quelques années, il est peu probable qu’il possède le bon support. Le fabricant de l’appareil peut vendre le support correct, mais il n’y a aucune garantie qu’il le fasse.

Plus important encore est la quantité de chaleur que le nouveau CPU va générer. Par exemple, supposons que votre système actuel utilise un CPU Ryzen 5 3600 installé sur une carte mère Gigabyte B450. Ce processeur a une consommation de TDP (thermal design power) de 65 W, bien qu’il puisse produire plus de chaleur que cela.

Actuellement, si vous prévoyez d’installer un CPU Ryzen 7 5800X3D sur cette carte, il est bon de noter que le TDP de ce CPU est de 105 W. Cela représente une augmentation de base de 62% de chaleur supplémentaire. Si vous utilisiez le refroidisseur Wraith Stealth d’AMD, qui était fourni avec le Ryzen 5 3600, vous auriez certainement besoin d’un nouveau refroidisseur.

Avec chaque nouvelle génération de processeurs Intel Core, le TDP de base a considérablement augmenté, même pour les modèles d’entrée de gamme. Par exemple, le Core i5-9600 de 2019 a un TDP de 65 W et n’en utilisera pas beaucoup plus que cela, tandis que le dernier Core i5-13600 a le même TDP mais une demande de puissance maximale de 154 W.

En résumé, si vous passez à une nouvelle prise de CPU ou que vous mettez à niveau vers un processeur beaucoup plus puissant, vous aurez presque certainement besoin d’un nouveau refroidisseur. Utiliser un refroidisseur qui ne peut pas évacuer la chaleur assez rapidement du processeur le fera atteindre sa limite thermique, et le système réduira alors les fréquences de fréquence pour éviter les dommages.

N’oubliez pas que si vous obtenez un nouveau refroidisseur pour accompagner un CPU haut de gamme, et qu’il transfère la chaleur à l’air à l’intérieur du boîtier du PC, vous devrez peut-être installer des ventilateurs supplémentaires pour faciliter la circulation de l’air à travers le châssis. Si le refroidisseur peut dissiper une quantité substantielle de chaleur, l’air à l’intérieur montera rapidement en température, ce qui pourrait affecter les performances des autres composants du système.

Recommandations basées sur le type et la taille

Refroidissement par air – Thermalright Peerless Assassin 120 SE – Amazon

– Thermalright Peerless Assassin 120 SE – Amazon Refroidisseur liquide AIO 120 mm – Enermax Liqmax III – Amazon

– Enermax Liqmax III – Amazon Refroidisseur liquide AIO 280 mm – Arctic Liquid Freezer II 280 – Amazon

– Arctic Liquid Freezer II 280 – Amazon Refroidisseur liquide AIO 360 mm – DeepCool LT720 – Amazon

#4 – Mon alimentation actuelle suffira-t-elle ?

Directement lié à la question précédente, il y a la question de l’unité d’alimentation électrique (PSU), car c’est cet appareil qui fournira au CPU l’énergie dont il a besoin. Heureusement pour beaucoup de personnes, il est peu probable que vous ayez besoin d’un nouveau PSU, mais il y a deux raisons pour lesquelles vous pourriez en avoir besoin.

Tout d’abord, si vous passez à un système très ancien et que l’alimentation est de la même époque, vous pourriez ne pas savoir que les cartes mères modernes nécessitent au moins deux câbles d’alimentation provenant de l’unité d’alimentation – l’habituel de 24 broches et le plus récent de 8 broches.

Si votre PSU n’a qu’un seul câble supplémentaire à 4 broches, vous pourriez peut-être l’utiliser (en le branchant dans la moitié gauche du connecteur), mais il ne pourra pas fournir suffisamment de courant électrique pour un CPU haut de gamme très énergivore. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle vous pourriez avoir besoin d’un nouveau PSU.

Les plus gros et les plus puissants CPUs d’AMD et d’Intel peuvent demander beaucoup de puissance, en particulier les meilleurs modèles Core i9. Par exemple, un Intel i9-13900K dans certaines cartes mères peut consommer près de 200 W de plus qu’un i9-10900K lorsqu’il est utilisé en charge lourde – c’est 17 A supplémentaires de courant demandés à l’unité d’alimentation, et les modèles plus anciens de faible puissance sont peu susceptibles de faire face.

Contrairement aux fabricants de cartes graphiques, les fournisseurs de CPU ne mentionnent pas les exigences minimales en matière d’unité d’alimentation pour leurs produits, et ils n’indiquent même pas les besoins maximum de puissance potentielle. Intel indique des chiffres tels que la puissance turbo maximale (par exemple, pour le Core i5-13600, elle est de 154 W), mais il peut finir par en utiliser plus que cela.

Heureusement, il existe différents sites web qui estimeront l’alimentation dont vous aurez besoin pour un système donné (par exemple, Newegg, Seasonic, Cooler Master), et comme guide très approximatif, si votre CPU actuel a moins de 5 ans et que vous avez une PSU de 500 W ou plus, alors vous devriez pouvoir continuer à l’utiliser sauf si vous passez à l’une des puces haut de gamme.

Cependant, si votre système est plus ancien que cela ou que votre PSU offre moins de watts, alors l’obtention d’une nouvelle unité sera probablement nécessaire.

Recommandations basées sur les besoins en puissance

Moins de 600W – Thermaltake Toughpower GX2 sur Amazon

– Thermaltake Toughpower GX2 sur Amazon De 600 à 850W – Corsair RM850x sur Amazon

– Corsair RM850x sur Amazon De 850 à 1000W – Seasonic PRIME 1000 Platinum sur Amazon

– Seasonic PRIME 1000 Platinum sur Amazon Plus de 1000W – EVGA Supernova 1300 P+ sur Amazon

#5 – Ai-je vraiment besoin d’un nouveau CPU ?

Cette question peut sembler étrange dans un guide sur le choix d’un nouveau processeur, mais c’est une question légitime à se poser car les performances que vous obtiendrez pourraient ne pas être à la hauteur de vos attentes. Cela dépend en grande partie des tâches que vous confiez à la puce.

Certaines applications consommeront chaque once de puissance CPU que vous pouvez leur donner, et montreront des gains pour chaque cœur, cycle de fréquence ou instruction par seconde qui est offert. Cinebench, Blender, Adobe Premiere, ou tout ce qui implique la création et l’édition de médias sont des cas classiques où un CPU moderne multi-cœurs surpassera sérieusement un modèle d’il y a 5 ans.

Les jeux, en revanche, dépendent davantage de la puissance du GPU – les exceptions étant les simulations, les jeux de stratégie et de gestion. Ceux-ci favorisent les CPU modernes, car ils disposent de beaucoup plus de cache que les modèles plus anciens, et les déclinaisons X3D d’AMD, qui ont un cache L3 supplémentaire empilé sur la puce principale, montrent un gain significatif dans ces types de jeux.

Lorsque nous testons les CPU, nous les testons dans diverses applications et jeux, et dans le cas de ces derniers, c’est généralement à une résolution faible et avec une carte graphique puissante. Cela permet de s’assurer que les performances que nous observons dépendent autant que possible du processeur central.

Si vous n’avez qu’une carte graphique de niveau budget, il est inutile de la coupler avec un CPU haut de gamme, à moins que vous n’ayez l’intention de mettre à niveau la carte graphique relativement rapidement. Étant donné les tracas que peut représenter le changement du CPU, de la carte mère, de la RAM et du refroidisseur parfois, il pourrait être plus judicieux d’investir l’argent dans une meilleure carte graphique.

En dehors des mondes du gaming et de la création de contenu, même un vieux CPU suffit souvent. Ou plutôt, la mise à niveau vers des processeurs de plus en plus modernes entraîne des rendements rapidement décroissants. Un PC de bureau avec un CPU 4 cœurs et 4 GHz qui ne gère rien de plus que la navigation sur le web, la consommation de médias légère et les tâches de bureau standard bénéficiera bien plus d’une RAM abondante et d’un stockage rapide.

Cela dit, il existe d’incroyables processeurs disponibles, et comparés à ceux d’il y a 8 à 10 ans, ils sont extrêmement puissants et plus efficaces. Selon ce que vous allez les utiliser, la mise à niveau vers l’une des dernières options vous servira bien pendant de nombreuses années à venir.

Recommandations basées sur le scénario d’utilisation

Travail de bureau léger

Gaming occasionnel

Jeux intensifs AMD Ryzen 7 7800X3D sur Amazon, Intel Core i7-13700K sur Amazon

Création de contenu

