La mise à jour de sécurité Android d’août 2023 est disponible pour les téléphones Pixel, elle résout les problèmes d’interface utilisateur

Alors que beaucoup d’entre nous anticipent que Google pourrait publier la version stable d’Android 14 pour la gamme Pixel, le géant de la technologie continue avec les mises à jour graduelles de sécurité Android basées sur Android 13. Oui, la mise à jour de sécurité d’août 2023 est disponible pour les téléphones Pixel, elle corrige également un ensemble de problèmes liés à la connectivité Bluetooth et à l’interface utilisateur. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour d’août 2023 des Pixel.

Comme toujours, Google partage officiellement tous les détails sur le forum de support Pixel, les nouvelles images d’usine et les fichiers OTA sont également disponibles en téléchargement et en installation manuelle. Selon les détails, la mise à niveau incrémentielle plus récente est accompagnée du numéro de version logicielle TQ3A.230805.001. Le correctif d’aujourd’hui ne pèse que 35 Mo, vous pouvez l’installer rapidement sur votre Pixel.

La version logicielle pour le Pixel Fold au Japon est TQ3C.230805.001.A4. Si vous possédez un appareil de la série Pixel 6 avec les opérateurs suivants aux États-Unis – T-Mobile et MVNOs, Google Fi reçoit la nouvelle mise à jour système avec le numéro de build TQ3A.230805.001.A1, tandis que les appareils Pixel de Verizon et MVNOs aux États-Unis reçoivent la nouvelle mise à jour de sécurité avec la version du micrologiciel TQ3A.230805.001.A2.

En ce qui concerne les modifications, la mise à jour d’août pour les téléphones Pixel corrige le problème qui empêche certains fonds d’écran en direct de s’afficher correctement dans différentes orientations d’appareil, l’écran de verrouillage ne répond pas correctement, l’impossibilité d’enregistrer les entrées de recherche dans le lancement de l’écran d’accueil, les problèmes de scintillement en mode Hub, et résout également les problèmes de connectivité avec les claviers Bluetooth.

Voici la liste complète des corrections apportées par la mise à jour de sécurité d’août 2023 des Pixel.

Bluetooth Correction du problème qui empêche occasionnellement la connexion des claviers Bluetooth [Pixel Fold et Pixel Tablet]

Interface utilisateur Correction du problème qui provoque l’affichage incorrect de certains fonds d’écran en direct dans différentes orientations d’appareil [Pixel Fold] Correction du problème qui provoque occasionnellement l’absence de réponse de l’écran de verrouillage [Pixel Fold] Correction du problème qui provoque occasionnellement l’absence d’enregistrement des entrées de recherche dans le lanceur de l’écran d’accueil [Pixel Fold] Correction du problème qui provoque occasionnellement des scintillements ou des anomalies en mode Hub [Pixel Tablet]



Si vous possédez un smartphone Google Pixel, même le nouveau Pixel Fold ou Pixel Tablet, vous pouvez maintenant le mettre à jour avec la mise à jour de sécurité d’août 2023. La mise à jour est déployée progressivement, vous recevrez la notification OTA une fois disponible sur votre appareil, vous pouvez appuyer dessus et télécharger la mise à jour ou simplement vous rendre dans les Paramètres > Système > Avancé > Mise à jour du système et installer le nouveau logiciel.

Articles connexes:

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :