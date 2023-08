Test de performance Redmi K60 Ultra : Dimensity 9200+ surpasse Snapdragon 8 Gen 2, mais il y a un hic.

Le Redmi K60 Ultra a fait l’objet de tests de performance révélant des résultats très prometteurs. Xiaomi a dévoilé certaines spécifications du Redmi K60 Ultra il y a quelques jours, mais le téléphone n’a pas encore été officiellement présenté. Pour plus d’informations sur le Redmi K60 Ultra, vous pouvez vous référer à notre précédent article.

Nous connaissons les spécifications clés du téléphone, mais les détails supplémentaires tels que la fiche technique complète de l’appareil photo, les capacités de l’appareil photo et la conception du téléphone restent un mystère.

Le Redmi K60 Ultra en test de performance

Le Redmi K60 Ultra est alimenté par la puce MediaTek Dimensity 9200+, qui se distingue comme la puce de marque MediaTek la plus puissante connue à ce jour, offrant des performances impressionnantes. Cependant, ce n’est pas seulement le Dimensity 9200+ qui contribue à la puissance du Redmi K60 Ultra, la puce Pixelworks X7 aide également le téléphone lorsqu’une application graphique intensive est en cours d’exécution.

La puce Pixelworks X7 fonctionne comme un processeur visuel, capable de rehausser les images à l’écran et d’augmenter les FPS pendant le jeu avec la méthode d’interpolation. La puce Pixelworks X7 réduit également la charge du GPU, garantissant que le téléphone fonctionne plus frais lors de tâches lourdes.

La dernière mise à jour de Xiaomi révèle que la puce X7 est compatible avec 30 jeux et 101 applications pour le moment, et le support de la puce Pixelworks X7 devrait s’étendre au fil du temps.

MediaTek Dimensity 9200+ vs Snapdragon 8 Gen 2

Le Redmi K60 Ultra fonctionne de manière plus efficace et offre de meilleures performances que le Snapdragon 8 Gen 2 à des vitesses d’horloge basses, mais lorsque nous sollicitons les téléphones avec une charge importante, le Snapdragon 8 Gen 2 continue de maintenir son avance.

Le graphique ci-dessous montre la performance de chaque puce en termes de consommation d’énergie et de performances. Chaque puce est représentée par une courbe de couleur différente. Marron pour le Snapdragon 8 Gen 2, gris pour le Dimensity 9200+ et rouge pour le Snapdragon 8+ Gen 1.

Plus les courbes sont proches du coin supérieur gauche du graphique, plus les puces sont efficaces. Au début du test, le Dimensity Dimensity 9200+ est en tête, mais lorsque les fréquences augmentent, le Snapdragon 8 Gen 2 prend la tête. Une autre chose que nous remarquons dans le graphique est que le Dimensity 9200+ surpasse le Snapdragon 8+ Gen 1 à chaque étape du test. Il semble que MediaTek travaille manifestement très dur.

Voici une image montrant la puce X7 en action. Lorsque l’on examine plus en détail la photo, il semble qu’une amélioration ait été appliquée de manière évidente, mais malgré l’efficacité des performances qu’elle apporte, nous pensons que la puce X7 fait du bon travail. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, la puce X7 permet au GPU de consommer moins d’énergie et le téléphone fonctionne plus frais.

Résultats de benchmark du Dimensity 9200+

Le Redmi K60 Ultra a obtenu un score de 4004 points dans le test Wild Life Extreme et a atteint une stabilité de 85% lors du test de stress Wild Life Extreme. Cette performance devrait satisfaire les utilisateurs exigeants.

Le Redmi K60 Ultra n’a pas encore été présenté, mais les résultats des tests semblent très prometteurs. Si vous êtes enthousiaste à propos du Redmi K60 Ultra, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. Le téléphone sera exclusif au marché chinois, mais il sera lancé à l’échelle mondiale sous le nom de « Xiaomi 13T Pro ». Bien que la marque du téléphone puisse différer, ce qui compte vraiment, c’est les performances qu’il offre.

