iPhone 15 Pro serait sur le point de troquer l’acier inoxydable pour le titane : ce que nous savons

Entre autres changements, les rumeurs disent que les modèles iPhone 15 Pro de cette année pourraient avoir un nouveau châssis en titane pour la première fois. Cela pourrait permettre un design plus léger, une durabilité supplémentaire, et plus encore. En réalité, cela pourrait être l’un des plus grands changements de design de l’iPhone ces dernières années, marquant la fin de l’ère de l’acier inoxydable qui a commencé avec l’iPhone X en 2017.

La rumeur

Jusqu’à présent, quelques sources différentes ont rapporté que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (ou iPhone 15 Ultra) pourraient avoir un nouveau design en titane.

Le leaker Twitter ShrimpApplePro, qui a un certain mais pas parfait taux d’exactitude, a rapporté en novembre que le design de l’iPhone 15 Pro consisterait en un boîtier en titane avec des bords arrondis. Cela a également été corroboré par l’analyste de JP Morgan Chase, Jeff Pu, qui a fait écho à la fuite de Twitter dans un rapport aux investisseurs plus tôt ce mois-ci.

Apple travaille sur un iPhone avec un châssis en titane depuis plusieurs années. Plusieurs demandes de brevet de la société ont montré leur travail dans ce domaine. Mais pour avoir un aperçu clair de ce qu’un iPhone 15 Pro en titane pourrait apporter, nous devons regarder l’Apple Watch.

L’iPhone 15 Ultra en titane contre l’Apple Watch

L’Apple Watch est disponible dans une finition en titane depuis l’introduction de l’Apple Watch Series 5 en 2019. L’Apple Watch Series 5 était disponible avec une finition en titane dans deux couleurs – naturel et noir cosmique. C’était la première fois qu’Apple utilisait du titane dans un produit depuis le PowerBook G4 en 2001.

L’Apple Watch Series 6 était disponible dans les mêmes finitions en titane naturel et noir cosmique, de même que l’Apple Watch Series 7 en 2021, ce qui nous amène à la génération actuelle de l’Apple Watch. Cette fois-ci, la finition en titane est exclusive à la toute nouvelle Apple Watch Ultra.

L’édition de l’Apple Watch Series 7: finition en titane « naturel » et « noir cosmique »

Il y a deux choses que nous pouvons retenir de la manière dont Apple a utilisé le titane dans la gamme Apple Watch : les couleurs et le poids.

La différence de poids entre l’acier inoxydable et le titane est peut-être la plus remarquable. Au fil des ans, Apple a vendu des modèles d’Apple Watch dans ces deux finitions. La gamme iPhone, cependant, utilise de l’acier inoxydable depuis l’iPhone X en 2017.

Voici un aperçu de la différence de poids pour l’Apple Watch Series 7 dans trois finitions différentes. L’Apple Watch Series 7 était la dernière génération de l’Apple Watch disponible en trois matériaux différents avec des tailles de 41 mm et 45 mm.

41 mm : Aluminium : 32,0 g Acier inoxydable : 42,3 g Titane : 37,0 g

45 mm : Aluminium : 38,8 g Acier inoxydable : 51,5 g Titane : 45,1 g



Ensuite, il y a l’Apple Watch Ultra, la seule Apple Watch de dernière génération avec une finition en titane. C’est aussi la plus grande Apple Watch jamais vendue par Apple, avec une taille de boîtier de 49 mm. Voici un aperçu de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra :

41 mm : Aluminium : 32,2 g Acier inoxydable : 42,3 g

45 mm : Aluminium : 39,1 g Acier inoxydable : 51,1 g

Apple Watch Ultra 49 mm :

Une Apple Watch Ultra en acier inoxydable ? Ce serait inutilisable. L’Apple Watch Ultra est pratique uniquement grâce au poids du titane.

L’avis de Netcost-security.fr

Il n’est pas surprenant que le titane soit plus léger que l’acier inoxydable, mais je trouve cela particulièrement intéressant de voir quelles ont été les différences dans la gamme Apple Watch au fil des ans. L’Apple Watch nous offre notre seul aperçu de la manière dont Apple lui-même aborde l’utilisation du titane dans un produit.

Dans la gamme iPhone, Apple utilise des bords en acier inoxydable depuis l’introduction de l’iPhone X. Les générations récentes de l’iPhone utilisent de l’aluminium dans les modèles non Pro et de l’acier inoxydable dans les modèles Pro et Pro Max. Cela indique bien sûr que l’iPhone 14 est plus léger que l’iPhone 14 Pro.

iPhone 14 : 172 g

iPhone 14 Plus : 203 g

iPhone 14 Pro : 206 g

iPhone 14 Pro Max : 240 g

Si l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max utilisent du titane, ils ne seront pas plus légers que l’iPhone 15 en aluminium et l’iPhone 15 Plus. Cependant, ils seront nettement plus légers que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui ont des bandes en acier inoxydable sur les côtés.

De combien de poids plus léger ? C’est encore incertain à ce stade. Un calcul rapide montre que l’Apple Watch Series 7 en titane de 45 mm était environ 12 % plus légère que son homologue en acier inoxydable, ce qui ne s’appliquera pas directement à la gamme iPhone, mais c’est un bon contexte.

iPhone 11 Pro en acier inoxydable

Apple peut également utiliser les économies de poids offertes par le titane pour compenser l’ajout de nouveaux matériels photo ou de batteries plus grandes. Cela ouvre un monde de possibilités.

Personnellement, l’idée d’un iPhone 15 Ultra qui serait 10% plus léger que l’iPhone 14 Pro Max me plaît. Je suis fatigué des bords en acier inoxydable depuis au moins l’iPhone 13 Pro. L’acier inoxydable est lourd, sans parler du fait qu’il attire les empreintes digitales.

Un iPhone 15 Ultra avec des bords en titane serait un rêve devenu réalité. L’iPhone utilise des bords en acier inoxydable depuis 2017, et il est temps pour un changement. Tant que nous y sommes, utilisons également le titane noir cosmique que nous avons vu dans l’Apple Watch Series 7.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :