Toshiba prévoit de procéder à une offre de rachat de 2 billions de yens, émanant d’un conglomérat japonais

Qu’est-il arrivé ? Toshiba, un nom familier dans l’électronique grand public et les appareils électroménagers depuis près de 150 ans, a connu une décennie difficile. Après deux scandales d’envergure mondiale – la catastrophe nucléaire de Dai-ichi et un stratagème de falsification de ses comptes financiers sur plusieurs années – l’entreprise est prête à passer en privé dans le cadre d’une opération de plusieurs milliers de milliards de yens.

Le lundi, le géant de l’électronique Toshiba a annoncé qu’il donnerait suite à une offre d’achat de la part d’un conglomérat de banques et d’entreprises japonaises appelé « Japan Industrial Partners ». Des discussions étaient en cours, Toshiba ayant accepté la proposition de deux mille milliards de yens (14 milliards de dollars américains) en mars.

Le processus d’achat débute mardi et le président Akihiro Watanabe a exhorté les actionnaires à soutenir l’offre. Watanabe estime que la privatisation de l’entreprise est le seul moyen de rétablir sa réputation.

« Cette décision de Toshiba est formidable non seulement pour le Japon mais aussi pour le monde », a déclaré le président. « J’ai confiance en la reprise de Toshiba. »

En plus de fabriquer des appareils électroniques, Toshiba est un important fournisseur d’énergie nucléaire au Japon. En 2011, un tremblement de terre et un tsunami ont provoqué la fusion de trois réacteurs de la centrale nucléaire de Dai-ichi à Fukushima. Douze ans plus tard, Toshiba est toujours en train de démanteler le site, dont la fin des travaux n’est pas prévue avant des décennies.

De plus, l’entreprise a été touchée par un scandale « comptable » en 2015. Dans cette affaire, les régulateurs ont découvert que l’entreprise avait truqué ses comptes pendant sept ans en « surestimant » les bénéfices d’exploitation d’environ 1,2 milliard de dollars, ce qui a entraîné la démission du PDG de l’époque, Hisao Tanaka, et une nouvelle atteinte à la réputation de deux autres anciens PDG et de Toshiba.

Plus récemment, les ventes du premier trimestre de l’exercice 2023 ont baissé de 5 % par rapport à l’année précédente, l’entreprise affichant 25 milliards de yens (176 millions de dollars) de pertes. Elle n’a pas prévu de mouvement des bénéfices pour le reste de l’exercice fiscal en raison des incertitudes liées à son activité de puces informatiques.

Plusieurs membres de Japan Industrial Partners entretiennent depuis de nombreuses années des liens étroits avec Toshiba et sont impatients de détenir des participations majoritaires. L’investissement du conglomérat permettrait à l’entreprise de se retirer de la Bourse de Tokyo et de recentrer ses efforts. Le PDG de Toshiba, Taro Shimada, estime que la restructuration organisationnelle contribuera à stabiliser l’entreprise.

Cependant, ABC News souligne que pour que la proposition aboutisse, les deux tiers des actionnaires de Toshiba doivent céder leurs titres au prix de 4 620 yens (35 dollars) par action, ce qui ne sera peut-être pas facile. Un nombre important d’actionnaires « activistes » étrangers ne sont pas satisfaits de l’offre. Si suffisamment d’entre eux désapprouvent, il pourrait être impossible de continuer.

