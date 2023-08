Zoom demande à ses employés de retourner au bureau, répond aux contestations de l’IA générative

Zoom pourrait être la force motrice derrière le travail à distance et les réunions virtuelles, mais la société demande à ses employés de quitter leur domicile et de retourner au bureau. En attendant, les utilisateurs critiquent l’approche de Zoom concernant la construction de fonctionnalités d’IA génératives.

Zoom depuis le bureau

Zoom serait probablement satisfait si ses seules mentions dans les médias étaient liées au retour des employés au bureau tout en étant responsable de la possibilité de travailler à distance. CNN a partagé une déclaration de la société expliquant sa nouvelle politique de travail hybride :

Dans une déclaration, Zoom a déclaré qu’il applique désormais une « approche hybride structurée », ce qui indique que les employés qui vivent près d’un bureau « doivent être présents sur site deux jours par semaine » car c’est « le plus efficace » pour le service de vidéoconférence. « En tant qu’entreprise, nous sommes mieux placés pour utiliser nos propres technologies, continuer à innover et soutenir nos clients du monde entier. Nous continuerons à exploiter la plateforme Zoom dans son intégralité pour maintenir nos employés et nos équipes dispersées connectés et travaillant efficacement », a déclaré la société.

TLDR : Sans ordre de travail à domicile, Zoom se présente comme la solution pour connecter des bureaux satellites.

Controverse générée par l’IA

Ce qui intéresse davantage les clients de Zoom, c’est la manière dont leurs données sont traitées en ce qui concerne les outils d’IA générative. En bref, certains utilisateurs interprètent les conditions d’utilisation de Zoom comme une autorisation pour le logiciel de visioconférence d’utiliser la vidéo et l’audio pour créer des fonctionnalités d’IA. Ce passage de 88 mots de jargon juridique retient aujourd’hui le plus l’attention :

Vous consentez à l’accès, l’utilisation, la collecte, la création, la modification, la distribution, le traitement, le partage, la maintenance et le stockage des données générées par le service par Zoom à des fins quelconques, dans la mesure et de la manière autorisée par la loi applicable, y compris aux fins de développement de produits et de services, de marketing, d’analyse, d’assurance qualité, d’apprentissage automatique ou d’intelligence artificielle (y compris à des fins de formation et de réglage des algorithmes et des modèles), de formation, de test, d’amélioration des services, des logiciels ou des autres produits, services et logiciels de Zoom, ou d’une combinaison de ceux-ci, et comme prévu dans le présent accord.

Zoom est indéniablement coupable d’avoir créé cette atrocité contre la langue anglaise, mais la société rejette les accusations selon lesquelles elle utilise les données des utilisateurs pour construire une IA générative sans leur consentement explicite.

Dans le but de clarifier toute mauvaise interprétation, le directeur des produits, Smita Hashim, a publié un article intitulé « Comment les conditions d’utilisation et les pratiques de Zoom s’appliquent aux fonctionnalités d’IA » aujourd’hui. Le message ? « Nous n’utilisons pas le contenu audio, vidéo ou de chat pour former nos modèles sans le consentement des clients. »

Plus précisément, Zoom a déjà déployé deux fonctionnalités d’IA génératives : Zoom IQ Meeting Summary et Zoom IQ Team Chat Compose. La société insiste sur le fait que « les propriétaires de compte et les administrateurs contrôlent la possibilité d’activer ces fonctionnalités d’IA pour leurs comptes. »

Lorsque vous choisissez d’activer Zoom IQ Meeting Summary ou Zoom IQ Team Chat Compose, vous serez également soumis à un processus de consentement transparent pour la formation de nos modèles d’IA à l’aide de votre contenu client. Votre contenu est utilisé uniquement pour améliorer les performances et la précision de ces services d’IA. Et même si vous choisissez de partager vos données, elles ne seront pas utilisées pour la formation de modèles tiers.

En résumé, Zoom affirme ne pas utiliser le contenu des appels vidéo pour alimenter ses fonctions d’IA générative, malgré les publications virales citant ses conditions d’utilisation.

S’il n’y a rien d’autre, il s’agit d’un excellent exemple de la façon dont les conditions d’utilisation sont rédigées par et destinées aux avocats. Ne pourrait-on pas limiter les phrases à 20 mots dans ces documents ? Zoom ne devrait tout simplement pas nécessiter un article de blog qui tente de traduire ses conditions d’utilisation pour les utilisateurs.



