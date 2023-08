Red Dead Redemption arrive sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais pas sur PC

En résumé : Rockstar Games va sortir Red Dead Redemption sur d’autres plateformes, mais peut-être pas celles que vous attendiez. À partir du 17 août, Red Dead Redemption et son pack d’extension zombie, Undead Nightmare, seront disponibles dans un seul package pour la PlayStation 4 et la Nintendo Switch. Undead Nightmare est un pack d’extension autonome situé dans une ligne temporelle alternative, obligeant les joueurs à trouver la cause et le remède d’une épidémie de zombies.

Red Dead Redemption est sorti en 2010 en tant que successeur de Red Dead Revolver et a été suivi de Red Dead Redemption 2 en 2018. Red Dead Redemption était à l’origine limité à la PlayStation 3 et à la Xbox 360, mais a ensuite été porté sur la Xbox One et la Xbox Series grâce à la rétrocompatibilité. Malgré une disponibilité limitée sur les plateformes, le jeu a remporté plus de 170 prix du jeu de l’année, selon Rockstar.

Les versions PS3 et Xbox 360 ont toutes deux obtenu des scores de 95 sur 100 sur Metacritic, avec des scores de 8,9 et 9,0 sur 10 respectivement.

Les nouveaux jeux seront vendus au prix de 49,99 dollars dans l’eShop de la Switch et sur le PlayStation Store. Notamment, les versions PS4 et Switch ne proposent pas de contenu multijoueur. Le prix et la disponibilité des versions physiques n’ont pas été mentionnés.

Rockstar a déclaré que Double Eleven Studios s’occupe des portages. Le développeur britannique a déjà travaillé sur des titres tels que Fallout 76, Rust Console Edition, Minecraft Dungeons et Crackdown 3, entre autres.

L’été dernier, une source de l’industrie a affirmé que Rockstar avait mis en pause les remasters de Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption pour se concentrer exclusivement sur Grand Theft Auto VI. Le travail sur les remasters pourrait reprendre une fois que GTA VI sera sorti, ont déclaré des sources.

Quoi qu’il en soit, on peut être certain que Rockstar veut éviter un autre désastre comme lors du lancement de la trilogie GTA.

Est-ce seulement moi, ou est-ce que 50 dollars pour un jeu et une extension de 13 ans semblent un peu cher ? Peut-être quelque chose de plus proche de la fourchette de 30 dollars serait mieux adapté ? Prévoyez-vous d’acheter RDR pour PS4 ou Switch ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :