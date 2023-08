Apple exigera que les fabricants d’accessoires pour Apple Watch prennent en charge la charge rapide d’ici la fin de l’année.

Avec le lancement de l’Apple Watch Series 7 il y a deux ans, Apple a ajouté la prise en charge de la charge rapide. Actuellement, Apple prévoit d’élargir considérablement la disponibilité des options de charge rapide pour l’Apple Watch en mettant en place une nouvelle exigence pour les fabricants d’accessoires tiers plus tard cette année.

Dans le cadre du programme d’accessoires MFi d’Apple, les fabricants d’accessoires pour Apple Watch doivent utiliser un module officiel de puck de charge d’Apple lui-même. Actuellement, Apple offre à ces entreprises la possibilité de choisir entre un ancien module de charge avec des vitesses plus lentes ou un nouveau module capable de charge rapide.

Selon les entreprises d’accessoires tiers qui ont parlé à AppleInsider, Apple ne proposera plus l’option des anciens modules de charge plus tard cette année. La date limite pour les entreprises de soumettre leurs plans d’utilisation d’un module de charge plus lent est fixée au 31 août et Apple cessera officiellement de prendre des commandes pour ce module le 30 septembre.

Ce changement est notable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il permettra d’élargir considérablement le nombre d’accessoires tiers pour Apple Watch capables de profiter de la capacité de l’appareil à se charger plus rapidement. Tous les accessoires commercialisés après ces dates seront équipés du nouveau module de charge rapide Apple Watch.

Cela indique également qu’Apple semble avoir résolu les pénuries de puck de charge rapide Apple Watch, qui ont été rapportées par Bloomberg en juillet 2021.

Un inconvénient potentiel, cependant, est que le puck Apple Watch à charge rapide est plus coûteux pour les fabricants d’accessoires MFi. En exigeant que ces entreprises utilisent le matériel de charge rapide, les fabricants d’accessoires devront probablement augmenter leurs prix.

Les variantes d’Apple Watch suivantes permettent la charge rapide:

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

Apple affirme qu’avec la charge rapide, le niveau de la batterie de votre Apple Watch peut passer de 0 à 80% en environ 45 minutes. Apple a un document d’assistance détaillant les spécificités de la charge rapide avec l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Ultra.

Actuellement, il n’y a qu’une poignée d’accessoires sur le marché qui prennent en charge la charge rapide de l’Apple Watch. Belkin, par exemple, propose un chargeur de voyage avec prise en charge de la charge rapide ainsi qu’une version 3-en-1 avec prise en charge de l’iPhone, de l’Apple Watch et des AirPods.

Le câble de charge rapide magnétique USB-C d’Apple est inclus avec l’Apple Watch. Comme nous l’avons déjà signalé, la différence de ce câble est qu’il a de l’aluminium au lieu du plastique autour du chargeur magnétique. Le câble mesure 1 mètre de long et est disponible au prix de 29 $. Le numéro de modèle du câble est A2515, assurez-vous donc d’acheter ce modèle spécifique si vous l’achetez auprès d’un tiers autre qu’Apple ou Amazon.

Vous pouvez acheter n’importe quel adaptateur secteur prenant en charge la livraison de puissance USB de 5 W ou plus pour bénéficier de la charge rapide avec ce câble.

L’éléphant dans la pièce ici est que l’accessoire MagSafe Duo d’Apple ne prend pas en charge la charge rapide de l’Apple Watch. Que Apple ait une nouvelle version en préparation reste à voir, mais cela constitue une autre raison de ne pas acheter un MagSafe Duo en 2023.

