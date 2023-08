Smartphone Galaxy F34 dévoilé avec un processeur Exynos

Samsung a présenté sa dernière gamme d’appareils de la série Galaxy F en Inde, dévoilant le Galaxy F34. Ce nouvel appareil est essentiellement une version remaniée du Galaxy M34, adaptée spécifiquement au marché indien. Dans cet article, vous pouvez découvrir toutes les choses liées à ce nouveau smartphone Samsung. Y compris ses caractéristiques, ses fonctionnalités et ses prix.

Samsung dévoile le Galaxy F34

Le Galaxy F34 dispose d’un grand écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution FHD+, accompagné d’un impressionnant taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran présente une encoche en forme de goutte d’eau dédiée, abritant un appareil photo frontal de 16 MP, et il est protégé par du verre Gorilla Glass 5 pour une protection supplémentaire.

Alimenté par la puce Exynos 1280, le Galaxy F34 est accompagné de 6 Go ou 8 Go de RAM, selon la déclinaison, ainsi que de 128 Go de stockage interne extensible avec une carte microSD. À l’arrière, l’appareil abrite une configuration de triple caméra, avec en vedette un appareil photo principal de 50 MP doté d’une stabilisation optique de l’image (OIS). Il est accompagné d’un appareil photo ultra grand angle de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP, répondant aux différents besoins en photographie. Du côté logiciel, l’appareil fonctionne avec l’interface utilisateur One UI 5.

Pour alimenter le Galaxy F34, Samsung a inclus une batterie de grande capacité de 6 000 mAh. Cette batterie prend en charge la charge rapide jusqu’à 25W, assurant ainsi un temps d’arrêt minimal pour les utilisateurs.

Le Galaxy F34 est disponible en deux options de couleur attrayantes : Electric Black et Mystic Green. En ce qui concerne les prix, la déclinaison avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage commence à INR 18 999 ($230). Tandis que le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est légèrement plus élevé à INR 20 999 ($254). L’appareil est actuellement disponible en pré-commande via les canaux officiels de Samsung et les sites de ventes partenaires constructeurs. La période d’attente ne sera pas longue, car les ventes ouvertes de l’appareil commenceront le 12 août.

