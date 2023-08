Mazda propose enfin des écrans tactiles dans ses voitures, améliorant Android Auto et CarPlay

Android Auto et CarPlay continuent d’être un énorme argument de vente pour les voitures neuves, mais depuis des années, les voitures Mazda manquaient de l’écran tactile nécessaire pour profiter réellement de ces expériences d’infodivertissement. Actuellement, cela commence enfin à changer.

Dans les véhicules Mazda, l’affichage de l’infodivertissement était depuis longtemps contrôlé par le « commander knob » qui se trouve dans la cabine près du levier de vitesses. La commande prend en charge l’entrée directionnelle ainsi que le défilement et une pression pour sélectionner le contenu à l’écran. Cela fonctionne très bien dans le système d’exploitation natif de Mazda, mais Android Auto et Apple CarPlay sont plus optimisés pour l’entrée tactile. Naviguer dans ces plateformes téléphoniques peut souvent être un peu agaçant avec une commande par rapport à un écran tactile, et lors de sa dernière refonte, Android Auto a même brièvement désactivé l’entrée par commande.

À partir du modèle 2024 de la Mazda CX-5, l’écran de l’infodivertissement passera de la commande rotative de la commande aux équipements d’écran tactile.

Mazda propose un écran tactile sur toutes les versions de la dernière CX-5 pour l’écran de 10,25 pouces de l’infodivertissement, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Mazda explique dans un communiqué de presse (H/T : The Autopian) :

L’affichage central couleur de 10,25 pouces offre le dernier système d’infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé par la commande multifonction et est intégré à Apple CarPlay et Android Auto qui bénéficient désormais de la fonctionnalité tactile.

Cela ne changera rien pour les propriétaires actuels de Mazda, mais il est raisonnable de penser que plus de véhicules Mazda futurs adopteront également cette nouvelle méthode d’entrée. Cela pourrait prendre un peu de temps, cependant. Le CX-50m de 2024, annoncé à la mi-juillet, ne dispose pas d’un écran tactile et continue de s’appuyer sur la commande, et la Mazda3 de 2024 n’a pas encore d’écran tactile non plus.

Le Mazda CX-5 de 2024 arrivera chez les concessionnaires plus tard cet automne, à partir de 29 300 $.

