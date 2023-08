Vivo s’apprête à lancer la série V29 en Inde : Présentation du Vivo V29e

Vivo se prépare pour le lancement de sa dernière série de smartphones, le vivo V29, sur le marché indien. Des indications laissent penser que la déclinaison vivo V29e pourrait faire ses débuts mi-août. Cette anticipation a été alimentée par les observations du vivo V29e sur des plateformes de certification telles que Geekbench, BIS et la base de données IMEI. Notamment, un instantané de l’appareil a été partagé par Ishan Agarwal sur 91mobiles.

Conformément aux rapports de MySmartPrice, le vivo V29e se démarquera en tant que produit haut de gamme de la gamme ‘e’ de la série Vivo V. Il se distingue par un design avec une finition en verre et présente une caractéristique unique : un dos en verre changeant de couleur associé à un corps exceptionnellement mince. Le téléphone est doté d’un écran incurvé en 3D capable de rafraîchir à un impressionnant taux de 120Hz, et sa caméra se niche dans une découpe dédiée en trou perforé.

Par ailleurs, sous le capot, l’appareil est doté de 8 Go de RAM et de deux options de stockage : 128 Go et 256 Go. Nous nous attendons à ce que Vivo suscite l’anticipation en dévoilant stratégiquement le téléphone via différentes plateformes de médias sociaux à partir de mi-août. Ce teasing culminera avec un lancement officiel vers la fin du même mois.

Geekbench a également apporté des informations précieuses sur le potentiel de performance du vivo V29e. De plus, le smartphone sera alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon SoC baptisée Holi. Ce SoC est le Snapdragon 480 5G ou le Snapdragon 480+ 5G amélioré. De manière impressionnante, le téléphone a obtenu 899 points lors du test à un seul cœur et 2045 points lors du test multicœur sur Geekbench 6. L’appareil fonctionnera sous FunTouchOS 13. Il fonctionne sur Android 13, comme en témoignent les approbations à la fois de BIS et des bases de données IMEI.

En ce qui concerne les caractéristiques de l’appareil, voici ce que nous savons. Le vivo V29e mettra en avant un design dynamique avec son dos en verre changeant de couleur. L’écran avant captivera les utilisateurs avec sa courbure en 3D et son taux de rafraîchissement rapide de 120Hz. La caméra avant adopte une approche minimaliste avec sa conception en trou perforé. À l’arrière, un système de double caméra est disponible dans un alignement vertical. Le téléphone sera disponible dans les déclinaisons Bleu et Noir. Avec 8 Go de RAM et des options de stockage allant de 128 Go à 256 Go. Le SoC Snapdragon, comme prévu, promet des performances solides avec des capacités 5G. Le vivo V29e fera son entrée en Inde d’ici la fin du mois d’août, marquant le pionnier de la série V29 dans le pays.

