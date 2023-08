Comment Connecter un Chromebook à un Moniteur ou à une Télévision [3 Solutions]

Un espace de travail avec des installations d’affichage plus grandes devient maintenant très courant. Beaucoup de gens aiment utiliser un système avec au moins un grand moniteur ou deux moniteurs, car cela favorise la multitâche et améliore considérablement la productivité. Peu importe le système d’exploitation sur lequel fonctionne votre système. Que vous utilisiez Windows, Linux, macOS ou même ChromeOS, tous ces systèmes d’exploitation vous permettent de connecter facilement des moniteurs ou d’autres affichages à votre système actuel.

Si vous êtes quelqu’un qui prévoit de connecter son Chromebook à un moniteur externe ou à un écran, alors vous êtes au bon endroit.

Que ce soit pour le travail ou simplement pour jouer, il est toujours bon d’avoir un grand moniteur ou deux écrans. Pour beaucoup de gens, cela devient une nécessité, surtout lorsque vous travaillez avec la retouche de photos et de vidéos et que vous voulez vous assurer que les couleurs et les sorties sont exactement ce que vous désirez. Voici donc notre guide qui vous montre les différentes façons de connecter votre Chromebook à un écran ou à un moniteur externe.

Comment connecter votre Chromebook à un moniteur

Il existe plusieurs façons de connecter votre Chromebook à votre écran externe. Votre écran externe peut être soit un affichage système dédié, soit un moniteur haute résolution, soit même votre télévision intelligente. Il peut également s’agir d’une télévision basique si elle dispose d’un port d’entrée HDMI.

Une des raisons pour lesquelles les personnes veulent utiliser un écran externe avec leur Chromebook est simplement parce que les Chromebooks ont généralement des écrans plus petits, typiquement entre 11 et 13 pouces. Et cela peut ne pas être suffisant pour de nombreux travaux. Sans perdre de temps, jetons un coup d’œil aux différentes façons de connecter votre Chromebook à un moniteur, à une télévision ou à d’autres affichages.

Connectez-vous à l’écran externe avec un câble

Beaucoup de Chromebooks sont équipés d’un port HDMI de taille normale, d’un port HDMI mini, d’un port DisplayPort, d’un port VGA ou d’un port DVI. Vous pouvez utiliser n’importe lequel de ces câbles pris en charge à la fois par votre Chromebook et par votre moniteur. HDMI est le port le plus utilisé et est disponible sur tous les appareils d’affichage. À condition d’avoir un câble HDMI, vous pouvez simplement connecter une extrémité du câble au Chromebook et l’autre extrémité à votre écran externe ou à votre affichage.

HDMI

Normalement, votre Chromebook devrait être capable de détecter l’écran connecté et d’y afficher la sortie immédiatement. S’il y a plusieurs ports HDMI sur votre moniteur, sélectionnez celui qui est connecté à votre Chromebook. Mais, si pour une raison quelconque votre moniteur ne semble pas détecter le Chromebook, vous pouvez permettre manuellement au Chromebook de se connecter à l’écran auquel il est branché. Suivez ces étapes pour gérer et vous connecter à votre affichage externe.

Tout d’abord, cliquez sur la zone d’état en bas à droite de votre Chromebook. Actuellement, cliquez sur l’icône d’engrenage Paramètres. Sous l’en-tête Périphérique, choisissez Réglages d’affichage. La fenêtre Gérer les affichages devrait maintenant apparaître.

Vous pourrez maintenant voir l’affichage qui est connecté à votre Chromebook.

Connectez-vous à un écran externe à l’aide de Chromecast

Actuellement, parce que le Chromebook est un produit Google, il peut diffuser son écran sur d’autres appareils à l’aide de Chromecast. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec un moniteur intelligent ou même une télévision intelligente alimentée par Android. C’est une meilleure façon de diffuser votre écran si vous ne voulez tout simplement pas utiliser de câble. Cela nécessite une connexion WiFi pour projeter l’affichage sans fil.

Pour que cela fonctionne, il vous suffit de lancer Google Chrome sur votre Chromebook et de cliquer sur le menu en haut à droite. Dans le menu contextuel, choisissez l’option Diffuser. Google Chrome recherchera des écrans sans fil connectés au même réseau WiFi que votre Chromebook. Une fois qu’il trouve votre appareil, sélectionnez-le. Vous avez maintenant connecté votre Chromebook à un moniteur ou à une télévision Android sans fil.

Connectez votre Chromebook à un moniteur ou à un affichage à l’aide de Chrome Remote Desktop

Si vous vous trouvez dans une situation où le seul moniteur supplémentaire que vous avez est celui de votre système principal, vous pouvez toujours utiliser ce moniteur sans fil. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’avoir installé Google Chrome. Pour que cela fonctionne, il vous suffit de lancer Google Chrome sur les deux systèmes et d’installer l’extension Chrome Remote Desktop. Une fois que vous l’avez installé sur les deux systèmes, lancez le site web Chrome Remote Desktop sur les deux systèmes.

Sur l’écran du site web, vous verrez un code généré sous l’option cet écran. Cliquez sur le bouton droit pour obtenir le code à saisir sur l’autre ordinateur. Une fois cela fait, cliquez sur Connect. Vous pouvez maintenant visualiser l’écran de votre Chromebook sur votre second système instantanément et sans fil.

Comment voir les écrans connectés sur votre Chromebook

Saviez-vous que vous pouvez vérifier quels appareils d’affichage sont connectés à votre Chromebook ? Oui, c’est possible. Pour vérifier et gérer le moniteur, la télévision ou autre affichage connecté, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Sur votre Chromebook, ouvrez Paramètres.

Actuellement, dans le volet de gauche, choisissez l’option Périphérique. Et sous Périphérique, sélectionnez Affichages.

Ici, vous pourrez voir l’affichage qui est connecté à votre Chromebook dans un graphique. Cliquez sur le moniteur que vous souhaitez gérer.



Comment gérer un moniteur ou une télévision connecté(e)

Après avoir connecté votre Chromebook à un moniteur, il est possible que vous ayez besoin de faire des réglages supplémentaires pour obtenir la meilleure sortie. Votre moniteur peut afficher le contenu du Chromebook à une largeur fixe, le texte peut être plus petit et d’autres problèmes peuvent survenir. Alors, comment pouvez-vous corriger ces problèmes ? Eh bien, vous pouvez gérer certains paramètres pour le moniteur ou la télévision connecté(e).

Suivez les trois étapes mentionnées ci-dessus pour ouvrir la page de gestion de l’écran externe. Ici, vous pouvez choisir l’Écran pour qu’il agisse comme un affichage étendu ou un affichage unique. La taille de l’affichage vous permettra de modifier la taille des éléments affichés à l’écran. La Résolution vous permettra de sélectionner la résolution préférée qui est responsable de la qualité de votre affichage. Dans la Fréquence de rafraîchissement, vous pouvez choisir la fréquence maximale prise en charge par votre affichage pour une navigation et un défilement fluides. L’Orientation vous permettra de faire pivoter l’image sur l’écran. Il y aura encore plusieurs autres options que vous pouvez explorer. Rappelez-vous que vous devez modifier les paramètres en fonction de votre affichage.

Réflexions finales

Ceci conclut le guide sur la façon de connecter facilement votre Chromebook à un deuxième moniteur ou à un affichage. Le processus est simple et facile. Bien que vous puissiez facilement choisir entre la solution sans fil ou la solution avec câble, il est préférable d’utiliser la solution avec câble car elle est beaucoup plus fiable et la sortie sera en temps réel par rapport au sans fil, qui peut présenter des problèmes de latence ou de lag. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.

