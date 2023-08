Samsung annonce la version bêta One UI 6 basée sur Android 14, puis la retire ultérieurement

Samsung lance enfin la version bêta tant attendue d’Android 14, centrée sur One UI 6.0. La prochaine version de la surcouche personnalisée de Samsung, One UI 6.0, sera d’abord disponible pour la série Galaxy S23. Jusqu’à présent, l’entreprise testait la bêta de One UI 6 en interne, mais maintenant tous les utilisateurs disposant d’appareils éligibles peuvent profiter de la bêta.

Google s’apprête déjà à sortir la version stable d’Android 14 pour ses smartphones Pixel. Et certains autres fabricants ont également commencé la bêta fermée d’Android 14 pour leurs appareils phares. Samsung est un peu en retard à la fête, mais le géant de la technologie laisse habituellement tous les autres téléphones non-Pixel derrière.

La bêta de One UI 6 basée sur Android 14 sera initialement disponible pour les utilisateurs en Corée du Sud, en Allemagne et aux États-Unis. Oui, elle sera également disponible dans d’autres régions, mais aucune heure n’est prévue. Elle peut arriver plus tard aujourd’hui, ou demain, ou prendre quelques jours. Soyez prêt à rejoindre le programme bêta si vous souhaitez y participer.

Samsung a annoncé la bêta de One UI 6 pour les utilisateurs de Galaxy S23 via le site officiel du Centre de presse de Samsung en Allemagne. Et comme indiqué dans l’article de lancement, One UI 6 est plus personnalisable.

Mise à jour : Il semble que Samsung ait publié l’article par erreur. La société a maintenant supprimé l’article du Centre de presse en Allemagne. Selon l’article, le programme bêta sera uniquement disponible pour les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra pour le moment.

One UI 6 apporte un nouveau look aux paramètres rapides, entièrement repensés, et certaines parties des paramètres rapides semblent avoir adopté les paramètres rapides par défaut. Les paramètres rapides souvent utilisés sont désormais plus grands pour un accès plus facile. Les paramètres rapides complets peuvent désormais être ouverts en faisant simplement glisser vers le bas à partir du coin supérieur droit.

Avec One UI 6 sur Galaxy S23, les utilisateurs peuvent appliquer différentes images d’arrière-plan pour différents modes. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir un fond d’écran différent pour le mode Sommeil et d’autres fonds d’écran pour les autres modes.

