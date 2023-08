Les chefs d’entreprise affirment que la génération Z n’est pas préparée pour le monde du travail car elle présente de mauvaises compétences de communication et une éthique de travail médiocre

En bref : Les jeunes sont l’avenir, dit-on. Mais c’est un sentiment que 4 chefs d’entreprise sur 10 ne partagent pas ; ils pensent que l’éthique de travail et les compétences en communication des jeunes diplômés universitaires les rendent mal préparés à entrer sur le marché du travail.

Une enquête menée par Intelligent.com a interrogé 1243 chefs d’entreprise pour connaître leur expérience de travail avec la génération Z (ceux nés entre 1997 et 2012) qui ont obtenu leur diplôme entre 2020 et 2023.

Près de la moitié des personnes interrogées (40%) estimaient que les jeunes diplômés étaient mal préparés à rejoindre le marché du travail, les principales raisons étant leur mauvaise éthique de travail et leurs compétences en communication. Ils ont également déclaré qu’un sentiment d’entitlement et un manque de compétences technologiques contribuaient à leur manque de préparation.

Parmi les dirigeants qui estimaient que les jeunes diplômés étaient mal préparés, 88% affirmait que cette situation était plus vraie maintenant par rapport aux diplômés universitaires d’il y a 3 ans, et presque tous (94%) admettaient qu’ils évitaient parfois d’embaucher des jeunes diplômés.

La majorité des dirigeants pensent que la culture est responsable de ce manque de préparation, bien que la moitié d’entre eux estiment que les parents, les éducateurs et la pandémie ont joué un rôle. Les collèges pourraient-ils faire quelque chose pour aider leurs étudiants ? 88% des dirigeants ont déclaré que des cours d’étiquette seraient très utiles ou plutôt utiles.

Certains dirigeants pourraient ressentir de l’amertume du fait que beaucoup ont eu un diplômé qui a fait une demande de salaire exceptionnellement élevée. La moitié des répondants ont eu un candidat demander 100 000 $ malgré la plupart des postes ayant des salaires de 70 000 $ ou moins.

D’autres enquêtes ont montré que les responsables ont souvent du mal à travailler avec la génération Z par rapport aux générations précédentes et préféreraient travailler avec les milléniaux. Une fois de plus, un manque de compétences technologiques, d’effort et de motivation ont été avancés comme les principales raisons de la difficulté rencontrée avec la génération Z.

Il est bon de rappeler que 53% des dirigeants qui ont participé à l’enquête récente estiment que la génération Z est très ou plutôt bien préparée pour entrer sur le marché du travail, tandis que 7% ne sont pas sûrs. Avec la façon dont le travail a changé pour des configurations principalement hybrides et à distance pendant la pandémie, sans oublier la menace de l’intelligence artificielle générative, certains affirment que personne n’est préparé pour le monde du travail de 2023.

« Les aînés se sont toujours plaints de la « nouvelle génération » – mais d’une manière ou d’une autre, chaque nouvelle cohorte a réussi à trouver du travail et à mener finalement. Les deux années d’enseignement virtuel ont clairement eu un impact important sur les étudiants universitaires qui ont généralement une croissance considérable de leurs compétences « relationnelles » et de leur confiance grâce aux discussions en classe, aux clubs et à la vie en résidence. Ils ont manqué de nombreuses occasions de voyage ainsi que d’interactions avec des personnes en dehors de leur propre famille », a déclaré la professeure de communication stratégique à l’Ithaca College et directrice de Gayeski Analytics Diane Gayeski, Ph.D.

