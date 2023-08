Améliorez votre expérience audio avec les Oppo Enco M33

Oppo Enco M32 de l’année dernière était une excellente paire d’écouteurs sans fil avec tour de cou. Bien que beaucoup l’aient qualifié de régression, à mon test, il comportait à peu près tout ce dont vous avez besoin pour vivre une expérience d’écoute audio redéfinie. Cependant, si vous n’étiez pas satisfait de ce que proposait l’Enco M32, vous allez adorer l’Oppo Enco M33, que la marque vient de lancer discrètement sur le marché chinois.

L’Oppo Enco M33 est doté d’un design axé sur le confort, d’une autonomie fiable, d’une excellente technologie de réduction active du bruit (ANC) et, surtout, d’une configuration solide de haut-parleurs. Tous ces éléments sont les ingrédients parfaits pour faire du M33 l’un des meilleurs écouteurs avec tour de cou.

Principales caractéristiques de l’Oppo Enco M33

L’un des points forts principaux de l’Oppo Enco M33 est la configuration des haut-parleurs. Oppo affirme que les écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 12,4 mm capables de délivrer un véritable son HiFi. Cependant, Oppo n’a rien dit sur la prise en charge des codecs audio Hi-Res tels que le LDAC. Il n’y a pas non plus de certification Hi-Res officielle.

Mais la bonne nouvelle, c’est que les haut-parleurs représentent une amélioration majeure par rapport à l’Oppo Enco M32. Son prédécesseur était équipé de haut-parleurs de 10 mm. Donc, même si l’Enco M33 ne délivre pas vraiment un son HiFi, le profil sonore devrait être détaillé et plus immersif. De plus, le modèle de génération précédente ne proposait aucune technologie de réduction de bruit solide.

Il reposait sur une réduction passive du bruit, ce qui fonctionne assez bien si vous n’êtes pas dans un environnement extérieur. Mais il va sans dire que la technologie ANC est toujours meilleure que la réduction passive du bruit. Eh bien, c’est une autre amélioration que l’Oppo Enco M33 apporte.

Selon Oppo, la technologie ANC présente dans l’Enco M33 peut annuler jusqu’à 45 dB de bruit. Ce niveau de réduction du bruit est très louable et devrait améliorer la nature immersive de l’audio.

De plus, Oppo a intégré une annulation de bruit environnemental (ENC) alimentée par l’IA. Cette technologie améliore l’expérience d’appel en faisant en sorte que le microphone intégré annule le bruit qui vous entoure.

De plus, la qualité de fabrication de l’Enco M33 est à la hauteur. Il bénéficie de la certification IP55, ce qui vous permet d’utiliser en toute sécurité le tour de cou lorsque vous faites de l’exercice. En réalité, les écouteurs peuvent même résister à de légères averses.

Autres fonctionnalités de l’Oppo Enco M33

Le tour de cou Oppo Enco M33 est doté du Bluetooth 5.2, l’un des derniers chipsets Bluetooth. Grâce à cela, vous profiterez de connexions sans fil fiables et stables. Et la bonne nouvelle, c’est que les écouteurs offrent un appairage instantané avec les appareils qui utilisent ColorOS, OxygenOS et realme UI.

De plus, le contrôle de la lecture sur l’Oppo Enco M33 sera sans effort. Il est fourni avec une télécommande intégrée. Vous bénéficierez également d’un ajustement confortable et personnalisé avec les trois embouts auriculaires inclus dans la boîte.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, l’Oppo Enco M33 peut offrir jusqu’à 28 heures d’utilisation avec la réduction active du bruit désactivée et un volume réglé à 50 %. Avec la réduction active du bruit activée, vous disposez de 20 heures de lecture. Encore une fois, ce sont des chiffres respectables pour un tour de cou abordable.

Sur ce point, Oppo a intégré un mécanisme de charge rapide dans les écouteurs du tour de cou Enco M33. Il peut offrir jusqu’à 20 heures d’utilisation avec 10 minutes de charge. Donc, si vous avez un bon chargeur portable dans votre sac à dos, vous pouvez profiter de musique sans interruption avec le tour de cou.

Prix et disponibilité

Actuellement, le tour de cou Oppo Enco M33 n’est disponible qu’en Chine. Il est disponible en vert Cangling et en noir Obsidian et coûte ¥249, soit environ 35 $. Mais comme Oppo a commercialisé tous les écouteurs tour de cou de la série M précédente sur les marchés mondiaux, le M33 devrait arriver bientôt dans d’autres pays.

