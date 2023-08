Risque d’incendie incite Hyundai et Kia à conseiller à 113 000 propriétaires de garer leurs véhicules à l’extérieur

PSA: Kia et Hyundai ont récemment remporté de nombreux éloges et récompenses pour leurs derniers véhicules, mais il y a de mauvaises nouvelles pour les propriétaires nord-américains: les entreprises ont rappelé plus de 113 000 modèles récents en raison de risques d’incendie et mettent en garde les personnes de les garer à l’extérieur, loin des structures.

Reuters rapporte que près de 52 000 véhicules Hyundai et près de 40 000 véhicules Kia font l’objet d’un rappel aux États-Unis, ainsi que 11 000 véhicules Hyundai et 10 700 véhicules Kia au Canada.

Les modèles concernés comprennent le Palisade 2023-2024 de Hyundai et les versions 2023 de Tucson, Sonata, Elantra et Kona. Les véhicules touchés de Kia comprennent les modèles Seltos 2023-2024 et le Soul et Sportage 2023 de Kia.

Les problèmes d’incendie proviennent des contrôleurs électroniques de l’ensemble de la pompe à huile Idle Stop & Go, qui peuvent contenir des composants électroniques endommagés pouvant provoquer une surchauffe de la pompe.

Il y a eu six signalements d’incidents de surchauffe dans des véhicules Kia potentiellement liés à la défaillance et quatre signalements du côté de Hyundai.

Bien qu’aucun accident ou blessure n’ait été signalé, les constructeurs automobiles prennent le risque au sérieux en avertissant les propriétaires de garer leurs véhicules à l’extérieur, loin des structures et des autres véhicules, suggérant qu’un danger d’incendie est toujours présent même lorsque le moteur est éteint.

Le risque d’incendie a été signalé pour la première fois par l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) en mars, lorsque plus d’un demi-million de véhicules plus anciens ont été rappelés. Il a été confirmé que certains modèles plus récents sont également concernés. Les constructeurs automobiles coréens ont informé le NHTSA que la version défectueuse n’était plus en production depuis mars.

Hyundai affirme que les clients qui ne se sentent pas en sécurité au volant de leur véhicule doivent pouvoir louer un véhicule chez un concessionnaire en attendant une solution. Il a également averti que des dommages causés par la chaleur pourraient provoquer un court-circuit affectant d’autres contrôleurs embarqués du véhicule, en plus du risque d’incendie.

Dans l’étude récente d’Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) de JD Power, le groupe Hyundai Motor a remporté le plus grand nombre de récompenses pour les modèles classés au plus haut dans leurs segments respectifs, tandis que Kia a établi un record en remportant sept récompenses de marque en une seule année.

