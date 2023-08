Cinq fabricants de puces misent leur argent sur l’avenir du RISC-V

Pourquoi c’est important : Le support à RISC-V est en train de gagner du terrain. L’architecture d’ensemble d’instructions standard (ISA) ouverte, dérivée de RISC, souhaite concurrencer Arm et les autres grandes normes ISA du marché, et elle pourrait bientôt avoir les fonds nécessaires pour le faire.

Cinq grands acteurs du marché des puces ont formé une nouvelle alliance pour promouvoir l’architecture RISC-V, dans le but de faire de cette technologie libre de droits un choix viable (et peu coûteux) pour le développement de hardware de nouvelle génération. La nouvelle entreprise sera créée en Allemagne, avec pour mission de faire de RISC-V une technologie de pointe pour les nouveaux appareils et micro-puces.

L’alliance RISC-V recevra son financement et son savoir-faire de Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor, NXP Semiconductors et Qualcomm Technologies. La nouvelle entreprise fonctionnera comme une « source unique » de modèles de référence pour les nouvelles puces RISC-V utilisées par l’industrie dans son ensemble. Les applications initiales se concentreront sur les solutions automobiles, a déclaré Qualcomm, tandis qu’une expansion « éventuelle » dans les secteurs de la mobilité et de l’IoT est déjà envisagée.

Les informations détaillées sur la nouvelle entreprise sont encore vagues, probablement parce que la société doit d’abord obtenir les autorisations réglementaires appropriées dans « diverses juridictions ». Comme l’a confirmé Infineon, l’alliance RISC-V ne fabriquera aucune puce réelle, mais elle pourrait fonctionner davantage comme une entité de conseil. La société produira de nouveaux designs de puces basés sur la norme RISC-V ISA, donnant ainsi aux organisations tierces la possibilité de les adopter comme une nouvelle norme de l’industrie.

Qualcomm a déclaré qu’une adoption plus large de la technologie RISC-V peut favoriser la diversité dans l’industrie électronique, réduisant les barrières à l’entrée pour les petites entreprises et les start-ups. Pendant ce temps, les grandes entreprises déjà établies pourraient bénéficier d’une meilleure scalabilité. La société appelle également les associations industrielles, les dirigeants et les gouvernements à rejoindre l’effort et à renforcer la résilience de l’écosystème des semi-conducteurs.

La participation de Qualcomm à la nouvelle alliance RISC-V est particulièrement remarquable, car la société basée à San Diego est l’un des plus grands fabricants de puces mobiles basées sur l’architecture Arm. Qualcomm est engagé dans un litige juridique avec le concepteur britannique de puces concernant des problèmes de licence, et il pourrait favoriser l’architecture RISC-V plutôt que Arm pour ses nouvelles puces Snapdragon SoC à l’avenir.

Selon une déclaration de Ziad Asghar, SVP de la gestion des produits chez Qualcomm, l’ensemble d’instructions open source de RISC-V augmentera l’innovation et a le potentiel de « transformer l’industrie ».

