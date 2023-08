Les discussions vocales de groupe WhatsApp en cours de test – distinctes des appels de groupe

Les discussions vocales en groupe sur WhatsApp sont désormais en cours de test, après un rapport antérieur vague sur quelque chose appelé chats audio…

WAbetainfo avait repéré précédemment une référence à quelque chose appelé chats audio, mais n’avait aucune information précise sur ce que serait cette fonctionnalité ou comment elle fonctionnerait.

Cependant, le même site a maintenant repéré les discussions vocales en groupe en cours de test, et est maintenant en mesure d’éclairer cette nouvelle fonctionnalité à venir.

Cependant, grâce à la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android 2.23.16.19 du Google Play Store, WhatsApp déploie des conversations audio, maintenant appelées discussions vocales, pour certains testeurs bêta, et nous avons découvert des détails importants sur le fonctionnement de cette fonctionnalité !

Alors que les discussions vocales en groupe sont très similaires aux appels vocaux en groupe – qui sont déjà disponibles – il y a une différence importante. Les appels vocaux font sonner le téléphone de chaque personne, avec toute l’urgence d’un appel qui doit être pris immédiatement. Les discussions vocales, en revanche, vous notifieront simplement qu’une discussion est disponible.

À d’autres égards, ils semblent être essentiellement la même chose :

Une icône de forme d’onde vocale peut être visible dans une discussion de groupe si la fonctionnalité est activée pour le compte et compatible avec le groupe. Appuyer sur cette icône démarrera automatiquement la discussion vocale et une interface dédiée apparaîtra. Tous les participants de la discussion de groupe peuvent rejoindre la discussion vocale à tout moment et commencer à parler. Si la discussion vocale reste vide, elle se terminera automatiquement après 60 minutes si personne ne la rejoint. Cependant, n’importe qui peut toujours commencer une autre discussion vocale à tout moment.

Il est important de noter que les discussions vocales ne sont accessibles qu’à certains groupes. Généralement, elles peuvent être disponibles dans les groupes comptant plus de 32 participants (bien que seuls jusqu’à 32 participants puissent rejoindre une discussion vocale). Cependant, il est important de mentionner que cette configuration peut varier en fonction de l’utilisateur.

L’avantage principal des discussions vocales est qu’elles permettent d’initier un appel sans faire sonner le téléphone de chaque participant du groupe. Néanmoins, chaque participant du groupe recevra toujours une notification push silencieuse lorsqu’une nouvelle discussion vocale est créée dans leurs groupes, et l’icône du groupe affichera une petite vignette représentant une discussion vocale dans la liste des discussions.