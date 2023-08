Le realme 8 4G commence à recevoir une mise à jour stable realme UI 4.0 basée sur Android 13

L’attente est enfin terminée ! realme a commencé à déployer la mise à jour stable Android 13 basée sur realme UI 4.0 pour le realme 8 4G. La mise à jour sera déployée en différentes étapes, donc si vous ne l’avez pas encore reçue, vous devrez peut-être attendre quelques jours avant qu’elle ne soit disponible sur votre appareil. Étant donné qu’il s’agit d’une mise à niveau majeure, elle est accompagnée d’une multitude de nouvelles fonctionnalités et de changements. Lisez la suite pour connaître tous les détails sur la mise à jour Android 13 pour le realme 8 4G.

realme a confirmé le déploiement sur son forum communautaire. La mise à jour est déjà disponible pour certains utilisateurs du realme 8 et pèse 4,71 Go. Pour garantir une mise à jour fluide, nous vous recommandons de connecter votre appareil à un réseau WiFi avant de procéder à la mise à jour. La version stable porte le numéro de version logicielle RMX3085_11.F.04.

Vous pouvez rencontrer certains problèmes courants après le redémarrage de votre smartphone, comme un temps de démarrage trop long après le premier démarrage et une expérience plus lente. realme conseille : « Nous vous suggérons de le laisser pendant 5 heures après que le téléphone soit complètement chargé ou d’utiliser le téléphone portable normalement pendant 3 jours, puis votre appareil reviendra à la normale. »

En ce qui concerne les fonctionnalités et les changements, la mise à jour Android 13 pour le realme 8 4G apporte une mise à jour de l’AOD, un moteur de calcul dynamique pour des améliorations de performance, un outil Private Safe, la prise en charge de davantage de palettes de couleurs, des dossiers volumineux pour l’écran d’accueil, de nouveaux outils d’édition pour la capture d’écran, et bien plus encore. Vous pouvez également vous attendre à un patch de sécurité mensuel plus récent avec la mise à jour.

Voici le journal des modifications complet accompagnant la mise à jour stable.

Design Aquamorphic Ajoute des couleurs de thème Design Aquamorphic pour un confort visuel amélioré. Ajoute Shadow-Reflective Clock, avec des ombres pour simuler l’orientation du soleil et de la lune. Ajoute un widget d’horloge mondiale sur l’écran d’accueil pour afficher l’heure dans différents fuseaux horaires. Adapte des mises en page réactives pour s’adapter à différentes tailles d’écran afin d’améliorer la lisibilité. Optimise la conception du widget pour faciliter et accélérer la recherche d’informations. Optimise les polices pour une meilleure lisibilité. Optimise les icônes système en utilisant le dernier schéma de couleurs pour rendre les icônes plus faciles à reconnaître. Enrichit et optimise les illustrations des fonctionnalités en intégrant des éléments multiculturels et inclusifs.

Efficacité Ajoute le contrôle de lecture multimédia et optimise l’expérience des paramètres rapides. Ajoute davantage d’outils de marquage pour l’édition de captures d’écran. Améliore Doodle dans Notes. Vous pouvez maintenant dessiner sur des graphiques pour prendre des notes plus efficacement.

Interconnexion transparente Optimise Screencast, avec un contenu diffusé s’adaptant automatiquement à l’écran cible. Optimise la connectivité des écouteurs pour offrir une expérience plus fluide et plus simple.

Sécurité & Confidentialité Optimise Private Safe. Le Standard de Cryptage Avancé (AES) est utilisé pour chiffrer tous les fichiers pour une sécurité accrue des fichiers privés.

Santé & Bien-être numérique Ajoute le confort oculaire dans Kid Space pour protéger la vision des enfants.



Si vous possédez un realme 8 4G, vous recevrez bientôt la mise à jour OTA sur votre téléphone. Parfois, la mise à jour arrive sur le téléphone, mais sa notification n’apparaît pas, alors assurez-vous de vérifier manuellement les mises à jour depuis les paramètres.

