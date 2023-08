Le stockage de l’iPhone 15 Pro pourrait commencer à 256 Go, avec une capacité maximale de 2 To

Il y a eu quelques suggestions douteuses ce week-end suggérant que les niveaux de stockage de l’iPhone 15 Pro pourraient atteindre un maximum de 2 To, l’une d’entre elles faisant référence à une gamme commençant à 256 Go au lieu de 128 Go.

Bien que cette idée puisse être liée à des rapports antérieurs selon lesquels Apple augmenterait le prix des modèles Pro de cette année, nous vous recommandons de faire preuve de prudence compte tenu des sources…

Niveaux de stockage actuels

Les quatre modèles d’iPhone 14 commencent tous avec un stockage de base de 128 Go, avec des options pour plus de stockage. Actuellement, la seule différence entre les deux modèles Pro est qu’ils proposent un quatrième niveau de 1 To, tandis que les modèles de base et Plus atteignent un maximum de 512 Go:

128 Go

256 Go

512 Go

1 To (uniquement pour iPhone 14 Pro et Pro Max)

Le point de départ de 128 Go a depuis longtemps été considéré comme une quantité de stockage assez embarrassante, surtout pour les modèles Pro.

Rumeurs sur le stockage de l’iPhone 15 Pro

Le blogueur coréen yeux1122 affirme que les modèles Pro de cette année atteindront un maximum de 2 To.

Il s’agit de la source du fournisseur. Les modèles Apple iPhone 15 Pro et Max auront cette fois une nouvelle option de 2 Téra.

Un utilisateur de Weibo fait écho à cela et ajoute que les niveaux de stockage pourraient cette année commencer à 256 Go.

La série fournira jusqu’à 2 To d’espace de stockage. Comparé au stockage maximal, j’espère que le point de départ sera de 256 Go au lieu de 128 Go. Après tout, le prix a augmenté.

Cela permettrait de doubler les niveaux de stockage des modèles Pro à chaque niveau:

Aucun des rapports ne mentionne les niveaux de stockage de base de l’iPhone 14 ou de l’iPhone 14 Plus.

Avis de Netcost-security.fr

Si cela s’avère vrai, ces niveaux de stockage rendraient l’augmentation de prix présumée plus acceptable – du moins, une augmentation de 100 $. Cependant, aucun des rapports ne peut être considéré comme solide.

Alors que MacRumors cite l’utilisateur de Weibo affirmant que le point de départ de 256 Go est « probable », cette partie du message semble exprimer davantage un espoir.

De plus, le bilan de yeux1122 est mitigé. Ils ont réussi à dire assez de choses correctes dans le passé pour accorder une certaine valeur à leurs rapports, mais ils se sont récemment trompés à moitié concernant l’iPad mini 6 et l’iPhone SE 3, à tort concernant les niveaux de stockage de l’iPad Air et à tort concernant la RAM de l’iPhone 14 Pro.

Dans ce cas, nous vous suggérons de prendre cette information avec un gros grain de sel.

