Intel présentera ses processeurs Meteor Lake « Centrino moment » et sa roadmap pour les consommateurs en septembre

Quelque chose à anticiper: Les premiers processeurs Intel à porter le nouveau nom ‘Ultra’, Meteor Lake, seront détaillés lors d’un événement Innovation sur deux jours le mois prochain. La société révélera également sa roadmap pour les PC clients, une mise en avant accrue de l’IA, des puces pour centres de données, et bien plus encore.

Le site web d’Intel pour l’événement Innovation 2023, qui se tiendra au San Jose Convention Center à San Jose, en Californie, les 19 et 20 septembre, confirme les sessions qui auront lieu.

Comme vous pouvez vous y attendre, il y aura beaucoup de contenu lié à l’IA lors de l’événement. L’une de ces sessions s’intitule « Intel Client Hardware Roadmap and the Rise of AI ». L’équipe bleue écrit que les participants en apprendront davantage sur ses dernières plates-formes matérielles pour clients, notamment les processeurs Intel Core Ultra, codés Meteor Lake.

C’est en juin qu’Intel a confirmé les rumeurs selon lesquelles il introduirait une nouvelle marque Intel Core Ultra et abandonnerait le préfixe « i » utilisé depuis longtemps dans les noms de ses processeurs, à commencer par Meteor Lake.

La partie IA de la session fait référence à l’utilisation par Meteor Lake d’une unité de traitement de la vision (VPU) dédiée qui se combine avec les cœurs d’accélération de l’IA. La configuration est conçue pour accélérer les charges de travail d’IA sur un PC, améliorant ainsi la réactivité du système, l’efficacité et les performances de calcul de l’IA. La série sera la première d’Intel à utiliser un accélérateur d’IA intégré et une conception multi-puce.

On s’attend également à ce que Meteor Lake présente de nouveaux cœurs de performance Redwood Cove et des cœurs d’efficacité Crestmont, avec jusqu’à 14 cœurs (6+8) pour les séries H/P avec un iGPU comprenant 8 cœurs Xe, et 12 cœurs pour les processeurs de la série U. Découvrez plus de détails fuités ici.

Une autre fuite récente prétend que les ingénieurs d’Intel ont poussé la fréquence des CPU haut de gamme au-delà de 5,0 GHz. Selon son dernier appel aux résultats, Meteor Lake est prévu pour ce trimestre.

Intel est revenu à la rentabilité au dernier trimestre après deux trimestres successifs de pertes. Le PDG Pat Gelsinger a déclaré que le pire était probablement passé pour le marché des PC et qu’il s’attendait à ce que Meteor Lake soit le nouveau ‘moment Centrino’ d’Intel.

« Nous voyons cela comme étant semblable au moment de Centrino pour l’introduction du Wi-Fi dans le PC il y a deux décennies », a déclaré Gelsinger. « Nous considérons ce PC IA comme ouvrant la voie à une nouvelle classe d’applications, de mises à niveau majeures d’applications et d’excitations pour les éditeurs de logiciels indépendants. Nous ouvrons la voie avec notre produit Meteor Lake au second semestre de cette année. Donc, de belles opportunités dans le futur. »

