Xiaomi MIX Fold 3 fuite d’image en mains révélant le système de Quadruple caméra.

Une image en direct du Xiaomi MIX Fold 3 a fuité en ligne ! Alors que des détails sur le Xiaomi MIX Fold 3 continuent de faire surface, une photo en direct du MIX Fold 3 est apparue sur un site de vente chinois.

Image en direct du Xiaomi MIX Fold 3

Nous avons déjà déclaré dans notre précédent article que le Xiaomi MIX Fold 3 aura un système de caméra quad et la photo qui a fuité vient en réalité confirmer cela. Le Xiaomi MIX Fold 3 proposera une énorme amélioration de l’appareil photo par rapport à son prédécesseur. Voici une photo en direct du MIX Fold 3.

Nous vous avons informé que le système de caméra du Xiaomi MIX Fold 3 sera identique à celui du 13 Ultra, mais la disposition de la caméra présentera un design rectangulaire. Nous n’aurons pas une grande série circulaire comme le 13 Ultra. Les deux téléphones ont des designs différents, mais l’accent reste mis sur les performances de l’appareil photo, et le MIX Fold 3 devrait satisfaire les fans des smartphones pliables avec sa mise en œuvre d’un capteur d’appareil photo principal Sony IMX 989 de 1 pouce, identique à celui du 13 Ultra.

Les caméras auxiliaires utiliseront un capteur Sony IMX 858 et offriront trois caméras différentes : ultra grand angle, téléobjectif et téléobjectif périscope. Pour ceux qui apprécient déjà les performances de l’appareil photo du Xiaomi 13 Ultra et qui souhaitent se plonger dans l’univers des smartphones pliables, le MIX Fold 3 est susceptible d’être le meilleur choix.

La nouveauté du Fold 3 est que le téléphone sera doté d’une caméra selfie sur l’écran interne en plus de l’extérieur. Le MIX Fold 2 n’avait pas de caméra selfie sur l’écran interne, ce qui indique que vous ne pourrez pas passer d’appels vidéo lorsque vous dépliez le téléphone.

Le site de vente chinois qui a présenté l’image fuitée fournit des informations très limitées. Cependant, le vendeur a ajouté quelques détails sur la configuration de stockage et de RAM de l’appareil, suggérant qu’il y aura une variante avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Ce que nous savons également grâce aux fuites précédentes, c’est que le téléphone est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2 et d’une charge de 67 W.

Nous sommes curieux de connaître votre opinion sur le design de l’appareil tel qu’il apparaît sur l’image en direct du Xiaomi MIX Fold 3 qui a fuité. Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :