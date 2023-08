La dernière application de Roborock rend le nettoyage de votre maison plus facile que jamais.

Roborock est devenu un leader sur le marché des aspirateurs robots et des robots laveurs avec des appareils intelligents et sans soucis. Actuellement, la dernière application Roborock rend le nettoyage beaucoup plus facile que vous ne le pensez. En plus de la possibilité de programmer des horaires personnalisés avancés, l’application Roborock vous permet de décider exactement comment et où nettoyer à la demande en un seul geste et bien plus encore.

En parallèle de son matériel de pointe, Roborock a constamment amélioré son application Android et iOS avec des fonctionnalités impressionnantes. Actuellement, la dernière expérience vous permet de personnaliser le nettoyage automatique et à la demande polyvalent, de créer des cartes précises et personnalisées de votre maison, d’éviter automatiquement les zones à risque et de vérifier l’état de votre robot avec une belle interface utilisateur.

Que vous souhaitiez créer des horaires de nettoyage automatisés ou déclencher des nettoyages d’un simple geste pour des événements tels que après les repas, des nettoyages complets, des zones spécifiques ou quand utiliser l’aspirateur, le robot laveur ou les deux, l’application Roborock rend facile de garder n’importe quelle maison propre.

De la cartographie initiale aux routines quotidiennes, l’application Roborock est conçue pour offrir à la fois commodité et personnalisation.

Cartographie intelligente

Par exemple, lors de la configuration de votre Roborock, vous pouvez choisir de cartographier votre maison pendant qu’il nettoie ou utiliser la fonctionnalité de cartographie rapide pour scanner votre maison jusqu’à 6 fois plus rapidement et trouver les itinéraires optimaux avant le premier nettoyage.

Lorsque vous avez cartographié votre maison, il est facile de modifier les pièces, les meubles et même le type de sol. Vous pouvez également rapidement définir des zones interdites, diviser les pièces et créer une séquence de nettoyage.

En plus d’une carte précise de votre maison, la détection avancée et l’évitement des obstacles de Roborock signifient que vous n’avez pas à nettoyer vos sols avant qu’il ne fasse son travail.

L’application recommande même automatiquement des zones interdites pour éviter que votre Roborock ne se coince dans des espaces étroits ou ne tombe dans les escaliers.

Automatisation et contrôle en un geste

L’application Roborock vous permet de créer des routines de nettoyage programmées avec le(s) mode(s) de nettoyage, l’endroit et le moment pour un nettoyage automatique et régulier.

Mais la vie est désordonnée et imprévisible. Si vous avez besoin que votre Roborock effectue des nettoyages supplémentaires, l’application vous permet de créer des favoris pour différents espaces afin de pouvoir démarrer des nettoyages spécifiques à tout moment en un seul geste.

Allant au-delà de ses concurrents, l’application Roborock offre des options de nettoyage très détaillées, comme la capacité de votre robot à nettoyer dans la direction du sol pour ramasser plus efficacement les débris dans les coutures et les fissures. Il y a également le mode de nettoyage en profondeur des tapis qui ajoute un nettoyage supplémentaire pour les tapis dans vos pièces.

Touches réfléchies

L’application Roborock comprend également des ajouts précieux tels que la prise en charge de la charge en dehors des heures de pointe pour économiser de l’argent sur votre facture d’électricité et la possibilité de contrôler à distance votre Roborock.

En ce qui concerne la vérification de l’état de votre aspirateur depuis l’application, ce n’est pas limité à un rapport générique.

Vous obtenez un état détaillé du filtre, de la brosse principale, de la brosse latérale, de la serpillière, des capteurs, du sac à poussière et plus encore. Cela indique qu’il est facile de garder votre Roborock en excellent état à long terme.

Essayez l’application Roborock

Prêt à voir à quel point Roborock peut faciliter le nettoyage de votre maison et pourquoi l’application compte plus de 20 000 avis 5 étoiles ? Essayez la dernière application Roborock avec ces modèles :

Roborock S8 Pro Ultra Robot Aspirateur

Roborock S8+ Robot Aspirateur

Roborock S7 Max Ultra Robot Aspirateur

Roborock Q Revo Robot Aspirateur

