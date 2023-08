La prochaine génération de CarPlay sera lancée cette année ; voici tout ce que nous savons.

Depuis sa première introduction, la plateforme CarPlay d’Apple est devenue omniprésente. Elle est disponible dans la grande majorité des nouvelles voitures sur le marché aujourd’hui, et ce, pour de bonnes raisons : c’est l’une des principales caractéristiques que les personnes recherchent lorsqu’ils achètent une nouvelle voiture.

Lors de la WWDC en juin dernier, Apple a annoncé ce qu’elle appelle la « nouvelle génération de CarPlay ». Cette nouvelle interface CarPlay fera ses débuts dans de nouvelles voitures dès plus tard cette année, et cela va apporter un grand changement.

Un tout nouveau design pour CarPlay

CarPlay a été lancé initialement sous le nom « iOS dans la voiture » dans le cadre d’iOS 7 et a été rebaptisé CarPlay peu après. Depuis ce nouveau nom, l’interface de CarPlay n’a pas beaucoup changé. Le plus grand changement de design est survenu avec iOS 13, lorsque Apple a introduit une nouvelle interface Dashboard avec différentes « cartes » pour des applications telles que Maps, Music, et plus encore.

La « nouvelle génération » de CarPlay donnera tout de même une refonte majeure à l’interface CarPlay. Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion d’essayer le nouveau design de CarPlay, les images d’Apple lors de la WWDC nous ont donné un aperçu.

Le nouveau design repose toujours sur une grille d’icônes d’applications en tant qu’élément principal de son interface utilisateur, mais il y a de nombreux autres changements entourant cette grille d’applications. Il y aura une interface de style « vue divisée » permettant d’afficher plusieurs applications simultanément, ainsi qu’un Dock en bas avec un accès rapide aux applications récemment utilisées.

Cependant, là où la nouvelle interface CarPlay brille vraiment, c’est dans sa capacité à prendre en charge l’ensemble du système d’infodivertissement de votre voiture. Cela inclut l’affichage de la console centrale dans son intégralité, ainsi que tout autre affichage, comme celui derrière le volant.

Apple explique :

CarPlay a fondamentalement changé la façon dont les personnes interagissent avec leurs véhicules, et la prochaine génération de CarPlay va encore plus loin en s’intégrant étroitement au matériel d’une voiture. CarPlay sera en mesure de fournir du contenu sur plusieurs écrans à l’intérieur du véhicule, créant ainsi une expérience unifiée et cohérente.

L’un des prototypes d’Apple du nouveau design utilise une voiture similaire au Mercedes-Benz EQS, où il y a essentiellement un grand écran qui s’étend depuis l’arrière du volant jusqu’au côté passager. L’interface semble entièrement modulaire, avec des tuiles et des widgets différents pour des applications telles que la météo, HomeKit, et plus encore.

Un autre prototype (en haut de cette histoire) montre une voiture très similaire à la Ford Mustang Mach-E, qui dispose d’un écran central orienté en mode portrait et d’un petit écran derrière le volant.

Sur ces images, vous pouvez voir comment l’interface CarPlay peut s’adapter à différentes tailles d’écran. C’est là que la « modularité » des widgets et des cartes entre en jeu. Mais la clé de ce nouveau design est qu’il remplace complètement l’interface logicielle du fabricant automobile.

Une intégration plus poussée avec les voitures

Si CarPlay va prendre le contrôle de toute votre expérience en voiture, il doit être en mesure d’accéder à toutes les fonctionnalités et caractéristiques de votre voiture. Dans cet esprit, la « nouvelle génération » de CarPlay aura accès à une gamme beaucoup plus large de fonctionnalités de voiture qu’auparavant. Apple affirme que cela se fait grâce à la communication entre votre iPhone et le système en temps réel de votre voiture.

Cela inclut des choses comme le contrôle du climat, les niveaux de carburant et de charge de la batterie, les commandes de la radio, les données du tableau de bord, et plus encore. « CarPlay affiche de manière transparente la vitesse, le niveau de carburant, la température, et d’autres éléments sur le tableau de bord », explique Apple. « Une intégration plus poussée avec le véhicule permettra aux utilisateurs de contrôler la radio ou de modifier le climat directement via CarPlay. »

Pensez-y de cette façon : tout ce que vous deviez auparavant utiliser l’interface native de votre voiture pour sera désormais entièrement intégré à CarPlay lui-même. Dans une mise en œuvre idéale, cela indique que vous n’interagirez plus jamais qu’avec CarPlay.

Personnalisation du design

Avec toutes ces données, les changements de design mentionnés précédemment prennent beaucoup plus de sens. Vous pourrez personnaliser votre expérience de conduite en choisissant différents designs de groupes de jauge et en gérant la disposition du groupe de jauge lui-même. Apple affirme avoir soigneusement conçu différents designs de groupes de jauge, « du moderne au traditionnel ».

Apple dit également qu’il y aura différentes options de disposition pour encore plus de personnalisation. Vous pourrez également choisir des polices, des tailles de police et des couleurs de police personnalisées pour différents éléments de l’interface de votre voiture.

Pendant ce temps, les widgets CarPlay vous fourniront des informations en un coup d’œil à partir d’applications telles que Music et Weather.

Apple indique que les premières voitures prenant en charge cette nouvelle génération de CarPlay seront annoncées d’ici la fin de l’année 2023. Nous connaissons cependant certains détails sur les constructeurs automobiles qui se sont engagés à prendre en charge cette nouvelle interface CarPlay.

Land Rover

Mercedes Benz

Lincoln

Audi

Volvo

Honda

Porsche

Nissan

Ford

Jaguar

Acura

Polestar

Infiniti

Renault

Une chose à garder à l’esprit, cependant, c’est que l’adoption et la mise en œuvre de cette nouvelle CarPlay sont hors du contrôle d’Apple. En fin de compte, ce sera à chacun de ces constructeurs automobiles et à leurs calendriers respectifs de déployer le nouveau design de CarPlay. Et la plupart de ces constructeurs automobiles n’ont pas encore communiqué sur leurs plans.

Apple déclare qu’elle partagera « plus d’informations sur la prochaine génération de CarPlay » avant le lancement officiel plus tard cette année. Gardez à l’esprit que le design que Apple a présenté à la WWDC était un « aperçu », il y aura donc des changements entre cette présentation et ce qui sera finalement publié.

