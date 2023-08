Mise à jour POCO F5 Pro MIUI 14 : Mise à jour de sécurité de juillet 2023 pour la région EEA

De bonnes nouvelles pour les utilisateurs du POCO F5 Pro ! La sous-marque de Xiaomi, POCO, a publié une nouvelle mise à jour MIUI 14 spécialement adaptée aux utilisateurs de la région de l’EEE. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience logicielle du smartphone et à offrir une expérience utilisateur améliorée.

La nouvelle mise à jour MIUI 14 pour le POCO F5 Pro introduit plusieurs changements visuels et fonctionnels pour fournir aux utilisateurs une expérience plus fluide. Les améliorations de l’interface utilisateur donnent à l’appareil un aspect moderne et stylé, tandis que les améliorations des performances et les nouvelles fonctionnalités renforcent la satisfaction des utilisateurs.

Région de l’EEE

Patch de sécurité de juillet 2023

A partir du 5 août 2023, POCO a commencé à déployer le correctif de sécurité de juillet 2023 pour le POCO F5 Pro. Cette mise à jour renforce la sécurité et la stabilité du système. La mise à jour est d’abord déployée auprès des pilotes POCO et le numéro de version est MIUI-V14.0.7.0.TMNEUXM.

Changelog

A partir du 5 août 2023, le journal des modifications de la mise à jour POCO F5 Pro MIUI 14 publiée pour la région de l’EEE est fourni par Xiaomi.

[Système]

Mise à jour du correctif de sécurité Android à juillet 2023. Augmentation de la sécurité du système.

Où obtenir la mise à jour POCO F5 Pro MIUI 14 ?

Vous pourrez obtenir la mise à jour POCO F5 Pro MIUI 14 via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez l’occasion de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en découvrant les nouveautés concernant votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous en avons terminé avec nos informations sur la mise à jour POCO F5 Pro MIUI 14. N’oubliez pas de nous suivre pour de telles informations.

