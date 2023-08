Le procès antitrust impliquant la recherche Google aux États-Unis va aller en procès

Google, le moteur de recherche le plus populaire au monde, fait face à une action en justice pour pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. L’action en justice, déposée par le ministère de la Justice (DOJ) et 38 États et territoires, affirme que Google possède un monopole illégal dans le secteur des moteurs de recherche. L’affaire devrait aller devant les tribunaux en septembre 2023, et un juge fédéral a récemment réduit la portée de l’affaire. Vendredi à Washington, le juge américain Amit Mehta a statué que l’affaire antitrust devrait être jugée le mois prochain. Bien que le juge ait statué en faveur de Google sur certains points, le reste de l’affaire devra être jugé. Dans cet article, nous examinerons les détails de l’affaire antitrust concernant Google Search aux États-Unis.

Contexte

Google est le moteur de recherche dominant aux États-Unis depuis de nombreuses années, avec une part de marché de plus de 80%. Le ministère de la Justice et un groupe d’États enquêtent sur les pratiques commerciales de Google depuis plusieurs années, et en octobre 2020, ils ont intenté une action en justice contre l’entreprise. L’action en justice affirme que Google a utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir son monopole dans le marché des moteurs de recherche.

L’affaire antitrust

L’affaire antitrust contre Google devrait être jugée en septembre 2023. L’affaire sera entendue par le juge de district américain Amit Mehta. Dans une décision rendue publique le 4 août 2023, le juge Mehta a réduit la portée de l’affaire. Statuant en faveur de Google sur certains points, le juge a déclaré que les procureurs des États ne pouvaient pas démontrer que les résultats de recherche de Google nuisaient aux utilisateurs. Mehta a également rejeté les affirmations des États selon lesquelles Google rend difficile l’utilisation d’autres moteurs de recherche. Mehta a déclaré que les États « n’ont pas démontré l’effet anticoncurrentiel requis sur le marché pertinent ».

Cependant, Google n’a pas obtenu une décision positive sur d’autres points. Le juge a autorisé l’affaire à se poursuivre, affirmant que le ministère de la Justice et les États avaient fourni suffisamment de preuves pour étayer leurs affirmations selon lesquelles Google possède un monopole illégal dans le marché des moteurs de recherche.

Le ministère de la Justice et les États affirment que Google a utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir un monopole dans le marché des moteurs de recherche. Plus précisément, ils affirment que Google a conclu des accords d’exclusion avec des marques d’appareils et des opérateurs de téléphonie sans fil. Les avocats affirment que l’accord vise à ce que son moteur de recherche soit l’option par défaut sur leurs appareils. Ils affirment également que Google a utilisé sa domination dans le marché des moteurs de recherche pour étouffer la concurrence dans d’autres domaines. L’un de ces domaines est la publicité en ligne.

Réponse de Google

Google a nié les accusations et a déclaré qu’il se défendrait vigoureusement devant les tribunaux. L’entreprise affirme que son moteur de recherche est populaire parce qu’il offre les meilleurs résultats aux utilisateurs. Google affirme que l’utilisation de son moteur de recherche n’a aucun lien avec des pratiques anticoncurrentielles. Google a également souligné que son moteur de recherche est gratuit. Il affirme également que les utilisateurs peuvent facilement passer à d’autres moteurs de recherche s’ils le souhaitent.

Conclusion

L’affaire antitrust concernant Google Search aux États-Unis devrait être jugée en septembre 2023. L’affaire affirme que Google possède un monopole illégal dans le marché des moteurs de recherche et a utilisé des tactiques anticoncurrentielles pour maintenir sa domination. Bien qu’un juge fédéral ait réduit la portée de l’affaire, le ministère de la Justice et les États ont fourni suffisamment de preuves pour étayer leurs affirmations, et l’affaire sera jugée. Google a nié les accusations et a déclaré qu’il se défendrait vigoureusement devant les tribunaux. Le résultat du procès pourrait avoir d’importantes implications pour le marché des moteurs de recherche et les pratiques commerciales de Google.

Biographie de l’auteur

Actualité mobile et vidéo du moment