Date de sortie OxygenOS 14, Appareils pris en charge, Fonctionnalités et plus encore

OxygenOS 14 est la prochaine version personnalisée du système d’exploitation pour les téléphones OnePlus sur le marché mondial. Si vous possédez un téléphone OnePlus et recherchez plus d’informations sur la prochaine mise à jour majeure, nous sommes là pour vous. Vous trouverez ici des informations sur la date de sortie d’OxygenOS 14, les appareils pris en charge, les nouvelles fonctionnalités, et plus encore.

Google a déjà commencé les dernières étapes des tests bêta d’Android 14 et publiera bientôt la version stable d’Android 14 au public. Dès qu’Android 14 sera disponible, il sera disponible pour tous les appareils Pixel éligibles.

Mais qu’en est-il des téléphones non-Pixel ? Eh bien, la plupart des fabricants d’appareils d’origine ont leur propre interface utilisateur personnalisée basée sur Android, donc chaque fabricant a des plans différents pour la disponibilité des nouvelles mises à jour. En ce qui concerne OnePlus, la mise à jour qui sera basée sur Android 14 sera OxygenOS 14.

Si vous souhaitez savoir si votre téléphone OnePlus recevra OxygenOS 14 basé sur Android 14 ou non, et si oui, quand ? Commencez par la date de sortie.

Date de sortie d’OxygenOS 14

Bien qu’OxygenOS 14 soit basé sur Android 14, cela n’indique pas qu’OxygenOS 14 sera disponible dès que Google publiera Android 14 stable. Étant donné qu’il s’agit d’un système d’exploitation personnalisé, OnePlus a le contrôle sur le moment où ils termineront les tests de mise à jour et le moment où ils le rendront disponible aux utilisateurs.

OnePlus a d’abord publié la version préliminaire pour développeurs d’Android 14 pour son dernier appareil phare il y a quelques mois en partenariat avec Google. Cependant, la version préliminaire pour les développeurs faisait partie d’OxygenOS 13 et non d’OxygenOS 14.

Récemment, OnePlus a annoncé la version bêta fermée d’OxygenOS 14 pour OnePlus 11, qui est le dernier modèle phare. Cela indique que le voyage d’OxygenOS 14 a commencé et que nous verrons bientôt la version bêta ouverte d’OxygenOS 14 dans le mois prochain ou les deux prochains mois.

En ce qui concerne la version stable d’OxygenOS 14, elle devrait être publiée au cours de la deuxième moitié de septembre ou d’octobre pour le dernier modèle phare, à savoir OnePlus 11. Oui, les téléphones haut de gamme de la société recevront la mise à jour en premier. Pour les autres appareils, la mise à jour pourrait prendre des mois, jusqu’aux premiers mois de l’année prochaine.

Appareils pris en charge par OxygenOS 14

Comme vous le savez déjà, l’éligibilité à la mise à jour Android est assez limitée, la plupart des modèles ne recevant que quelques mises à jour majeures d’Android, et même ces mises à jour sont souvent retardées. Donc, tous les téléphones OnePlus n’obtiendront pas la prochaine mise à jour, y compris certains appareils de deux ans. Vous voulez savoir si votre téléphone OnePlus recevra OxygenOS 14 et Android 14 ou non. Vérifiez si votre appareil est dans la liste ci-dessous.

OnePlus 11

Modèles phares de OnePlus :

OnePlus 11R

OnePlus 11

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 10 Pro

OnePlus 9RT

OnePlus 9R

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 8T

Série Nord :

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord N30

Autres séries :

Les appareils répertoriés ci-dessus sont basés sur la dernière politique de mise à jour de OnePlus pour le marché mondial. Il s’agit donc probablement de la liste officielle, mais personne ne sait quand la société décidera de nous surprendre avec de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Attendons et voyons.

Fonctionnalités d’OxygenOS 14 (attendues)

La principale raison pour laquelle nous sommes tous intéressés par les mises à jour majeures d’Android est les nouvelles fonctionnalités et améliorations que nous pouvons découvrir. Évidemment, sans nouvelles fonctionnalités, une mise à jour majeure n’est qu’une simple mise à jour incrémentielle. Ne vous inquiétez pas, OxygenOS 14 devrait inclure de nombreuses nouvelles fonctionnalités. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’informations sur ses fonctionnalités, mais il inclura la plupart des fonctionnalités d’Android 14.

Nous ajouterons les fonctionnalités attendues en fonction des rumeurs et des fuites disponibles.

Animations améliorées

C’est l’un des changements que nous voyons chaque année. Et on attend la même chose d’OxygenOS 14. Cela se traduira par des performances plus fluides que la dernière mise à jour. Vous remarquerez une augmentation de la vitesse lors de l’utilisation de votre téléphone, comme la bascule entre les applications, l’utilisation des gestes, et plus encore.

Nouveaux icônes améliorés

Ce n’est pas un énorme changement, mais les fabricants le promeuvent chaque année comme le changement principal. Sur OxygenOS 14, nous aurons la chance de voir de nouvelles icônes améliorées, voire de nouvelles icônes tout court. Les icônes font partie de l’apparence d’un téléphone, donc de bonnes icônes donneront une meilleure esthétique à l’écran d’accueil et au tiroir d’applications.

Icônes OxygenOS 13

Plus d’anciennes applications

Dans Android 14, le système ne vous permettra pas d’installer des applications conçues pour des versions antérieures. Les applications qui sont conçues pour des API Android 5.1 Lollipop et antérieures ne fonctionneront plus sur les appareils Android 14. Cela améliorera directement la sécurité, car de nombreuses anciennes applications avec d’anciennes API peuvent être facilement ciblées par des logiciels malveillants.

Autoriser l’accès à des photos et vidéos spécifiques

Il existe une autre fonctionnalité intéressante d’Android 14 dont vous devriez être au courant. Étant donné que cela fait partie de la sécurité, il sera inclus dans OxygenOS 14 également. Vous aurez désormais la possibilité de spécifier les images et les vidéos lorsque une application demande une autorisation d’accès aux photos et vidéos. Vous n’avez pas besoin d’autoriser l’accès à tous les médias.

Voici quelques autres fonctionnalités attendues :

Créer des fonds d’écran Emoji directement depuis la personnalisation de l’écran d’accueil

Amélioration de la sécurité et de la confidentialité

Nous mettrons à jour cet article lorsque de nouvelles informations seront disponibles. Restez à l’écoute pour les nouvelles mises à jour.

