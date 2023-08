Samsung a confirmé l’existence de Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus

Il y a seulement quelques jours, Samsung a dévoilé la famille Galaxy Tab S9. La gamme se composait de la Tab S9, la Tab S9 Plus et la Tab S9 Ultra. Mais comme Samsung sort une édition FE de ses tablettes avec chaque nouvelle gamme, il était évident que nous verrions bientôt Samsung sortir la Galaxy Tab S9 FE.

Cependant, cette fois, Samsung a une surprise pour ceux qui attendaient les modèles FE. Samsung vient de confirmer l’existence de la Galaxy S9 FE et de la Galaxy S9 FE+ ! Et comme les deux tablettes sont apparues sur le site officiel, elles sont presque prêtes à être officiellement dévoilées par Samsung.

À quoi s’attendre de la Galaxy Tab S9 FE et de la Galaxy Tab S9 FE+

Ainsi, la Samsung Galaxy Tab S9 FE et la Tab S9 FE+ sont apparues sur le site officiel français de Samsung. Vous pouvez voir la liste sur le site officiel en dessous.

Cela peut être surprenant de voir la Tab S9 FE+ sortie aux côtés de la Tab S9 FE régulière. Après tout, la série Galaxy Tab S8 n’avait pas de déclinaison FE+. Mais je m’attendais à ce que Samsung fasse ce choix. Après tout, il y a eu plusieurs fuites concernant les deux modèles.

Actuellement, même si le site officiel ne donne aucun détail sur les tablettes Galaxy Tab S9 FE, certaines caractéristiques confirmées sont déjà connues. Par exemple, la gamme FE sera équipée de la puce Exynos 1380. C’est le même SoC que l’on trouve dans le Galaxy A54 5G, qui devrait offrir de bonnes performances générales et une expérience utilisateur satisfaisante.

De plus, le modèle Plus sera doté d’un écran de 12,4 pouces, soit la même taille que la Tab S9+. Espérons que c’est également le même panneau. Et si c’est le cas, le S9 FE Plus devrait offrir une expérience de visionnage immersive. Et bien sûr, les deux modèles coûteront moins cher que la Tab S9 et la S9 Plus régulières.

