Rapport IDC : Le marché mondial des tablettes fait face à un déclin prononcé

L’International Data Corporation (IDC), renommé pour ses recherches sur les données, a récemment dévoilé ses résultats dans le rapport sur les expéditions mondiales de tablettes et de Chromebook pour le deuxième trimestre (Q2) de 2023. Selon l’IDC, le domaine des tablettes a connu une forte baisse, avec des expéditions mondiales chutant à 28,3 millions d’unités, marquant une contraction considérable de 29,9% d’une année sur l’autre (YoY). Parallèlement, les Chromebooks ont continué leur déclin, enregistrant une baisse de 1,8% YoY, soit 5,8 millions d’unités au deuxième trimestre 2023.

Rapport IDC : Expéditions mondiales de tablettes et de Chromebook au T2 2023

Le trimestre a révélé une demande persistamment médiocre pour les tablettes. Les consommateurs ont fait preuve de prudence dans leurs dépenses, principalement en raison du spectre menaçant de l’inflation croissante et de l’instabilité économique. À cela s’est ajoutée la pénurie de puces en cours et les perturbations résultantes dans les chaînes d’approvisionnement, ce qui a encore réduit la disponibilité des tablettes et a contribué à la baisse des expéditions.

T2 2023 : Expreview des expéditions mondiales de tablettes

Malgré ce déclin généralisé du marché, Apple a une fois de plus démontré sa puissance en dominant le secteur des tablettes. Le géant de la technologie a expédié 10,5 millions d’unités, ce qui lui confère une part de marché de 37,0%. Bien que cela représente une baisse de 16,8% YoY, cela place toujours Apple bien en avance sur ses concurrents en termes d’expéditions.

Samsung a sécurisé la deuxième place, avec l’expédition de 5,8 millions d’unités, soit une part de marché de 20,6%. Malheureusement, l’entreprise a connu une baisse de 18,3% YoY de ses expéditions de tablettes. Lenovo a réussi à grimper à la troisième place, livrant 2,1 millions d’unités, soit une part de marché de 7,6%. Cependant, les expéditions de l’entreprise ont été fortement affectées, diminuant de manière notable de 38,8% YoY.

Les cinq premiers incluent également les concurrents chinois HUAWEI et Xiaomi. Les expéditions de HUAWEI ont atteint 1,7 million d’unités, ce qui représente une part de marché de 5,9%. Pendant ce temps, les expéditions de Xiaomi se sont élevées à 1,0 million d’unités, détenant une part de marché de 3,6%. Ces deux entreprises ont dû lutter contre une baisse dépassant les 20% YoY.

T2 2023 : Expreview des expéditions mondiales de Chromebook

Alors que les Chromebooks ont également connu un déclin au T2 2023, l’ampleur de leur contraction était comparativement mineure. Les expéditions ont atteint 5,8 millions d’unités, connaissant une réduction de seulement 1,8% YoY. Fait intéressant, ce trimestre a marqué la première croissance d’une année sur l’autre pour le marché des Chromebooks depuis le T1 2020.

HP a pris la tête du marché des Chromebooks, avec l’expédition de 0,9 million d’unités, soit une part de marché de 15,6%. Les expéditions de l’entreprise ont connu une croissance remarquable, augmentant de manière impressionnante de 69,2% YoY. Lenovo a pris la deuxième place avec l’expédition de 1,3 million d’unités, revendiquant une part de marché de 21,7%. Les expéditions de l’entreprise ont connu une croissance modeste, augmentant de 3,1% YoY. Dell Technologies s’est installé à la troisième place, avec la livraison de 1,5 million d’unités, ce qui équivaut à une part de marché de 25,6%. Malheureusement, les expéditions de l’entreprise ont subi une baisse de 14,9% YoY.

Outlook et aperçus

La baisse des expéditions de tablettes devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Le comportement prudent des consommateurs en matière de dépenses, associé aux perturbations persistantes de la chaîne d’approvisionnement, devrait être la principale force motrice de cette trajectoire. Cependant, un parcours relativement plus stable est prévu pour le marché des Chromebooks. Ces appareils conservent leur popularité dans les milieux de l’éducation et des entreprises, agissant comme un bouclier contre les fluctuations du marché.

À la lumière de ces développements, Anuroopa Nataraj, analyste principale de la recherche chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers, a fait part de ses réflexions :

« Les conditions économiques récentes ont suscité une vague de déploiements de tablettes. Particulièrement dans les marchés émergents, des produits peu coûteux dotés de fonctionnalités ont suscité un intérêt important en raison de leur forte proposition de valeur pour les consommateurs. Cet environnement a attiré de nouveaux entrants, contribuant à de meilleurs taux de croissance sur les marchés émergents par rapport à leurs homologues plus matures. »

En conclusion, le rapport du Q2 2023 de l’IDC dresse un tableau nuancé des marchés des tablettes et des Chromebooks, révélant des défis, des leaders du marché et des voies potentielles pour une croissance future.

