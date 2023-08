Comment s’inscrire et rejoindre la bêta fermée de Skull And Bones

Ubisoft vient enfin de sortir Skull and Games l’année prochaine. Du moins, c’est ce que nous espérons tous. Étant donné que le projet est en cours depuis au moins 10 ans et a connu plusieurs retards de lancement, les fans de la franchise Skull and Bones sont un peu mécontents des retards.

Actuellement, les choses semblent aller dans la bonne direction pour la franchise. Lors de l’événement Ubisoft Forward que nous avons pu voir en juin, nous avons pu constater que la bêta fermée de Skull and Bones est prévue prochainement.

Oui, la nouvelle bêta fermée de Skull and Bones arrive enfin et vous, le joueur, pouvez facilement vous inscrire et rejoindre la bêta fermée. Nous avons répertorié les étapes pour vous expliquer comment vous pouvez rejoindre la bêta fermée de Skull and Bones. Assurez-vous de vous inscrire car cela va être un jeu intéressant, surtout pour les fans qui attendent depuis longtemps.

Comment s’inscrire à la bêta fermée de Skull and Bones

L’inscription à la bêta fermée est simple et facile. Tout ce dont vous avez besoin est un compte Ubisoft. Vous pouvez facilement vous inscrire si vous n’avez pas déjà de compte Ubisoft. Avant de passer aux étapes, il y a certaines choses que vous devez savoir sur la bêta fermée de Skull and Bones.

La bêta fermée de Skull and Bones sortira le 25 août 2023 et se terminera le 28 août 2023

La bêta fermée est disponible uniquement pour les utilisateurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S

La bêta fermée de Skull and Bones est strictement confidentielle. Cela indique que vous ne serez pas autorisé à partager de captures d’écran, de séquences de jeu ou de détails supplémentaires sur le jeu publiquement. En cas de non-respect de cette règle, vous serez banni définitivement du programme Ubisoft Insider pour tous les jeux.

Les joueurs PC ont besoin du Lanceur Ubisoft Connect (Uplay) installé sur leur PC afin d’installer le jeu s’ils sont sélectionnés pour la bêta fermée.

Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires sur le jeu, jetons un coup d’œil à la façon dont vous pouvez vous inscrire à la bêta fermée de Skull and Bones.

Inscription à la bêta fermée

L’inscription à la bêta fermée est simple. Voyons les étapes impliquées dans ce processus.

Sur votre PC ou votre appareil mobile, lancez votre navigateur web préféré. Actuellement, rendez-vous sur ce lien. C’est le lien qui vous conduira à la page d’inscription au programme Insider de Skull and Bones. Vous verrez une fenêtre contextuelle vous demandant de vous connecter ou de créer un compte Ubisoft. Si vous ne voyez pas de fenêtre contextuelle, connectez-vous manuellement. Une fois que le compte a été connecté, faites défiler un peu vers le bas. Vous devriez voir un bouton S’inscrire. À condition d’être connecté, vous serez maintenant inscrit pour la bêta.

Le choix de la plateforme sera automatiquement sélectionné en fonction de la plateforme que vous utilisez pour jouer à vos jeux Ubisoft. Une fois inscrit, vous devez simplement attendre un e-mail qui vous indiquera si vous avez été sélectionné pour le programme Insider.

Conclusion

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez vous inscrire à la bêta fermée de Skull and Bones qui aura lieu du 25 au 28 août 2023. Nous espérons que vous vous êtes inscrit et que vous serez sélectionné pour la bêta. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

