POCO M6 Pro 5G : lancé avec SD 4 Gen 2 et écran 90Hz

POCO a tenu sa promesse en dévoilant le M6 Pro 5G, son dernier smartphone 5G abordable, en Inde. L’appareil arbore un grand écran LCD FHD+ de 6,79 pouces, avec un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz et un design avec un trou centré. De plus, sous son châssis fin de 8,17 mm, le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 4 Gen 2.

Le POCO M6 Pro 5G est là : Profitez d’une connectivité 5G rapide avec des caractéristiques incroyables

Ainsi, en proposant des options de mémoire flexibles, il offre jusqu’à 6 Go de RAM accompagnés de 6 Go de RAM virtuelle supplémentaire. De plus, en ce qui concerne le stockage, les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 128 Go. De plus, sa conception fine est associée à une certification IP53, offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures.

De plus, fonctionnant sous Android 13 avec MIUI 14, le téléphone intègre un scanner d’empreintes digitales sur le côté. Son fonctionnement est alimenté par une batterie robuste de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 18 W.

De plus, le POCO M6 Pro 5G propose deux déclinaisons de couleur : Forest Green et Power Black. Remarquablement abordable, il commence à partir de Rs. 10 999 ($ 133) pour la déclinaison 4 Go + 64 Go. Passer au modèle 6 Go + 128 Go coûte Rs. 12 999 ($ 157), ce qui en réalité une alternative plus abordable au Redmi 12 5G, qui a des caractéristiques similaires. Les ventes débuteront sur Flipkart le 9 août à 12h00.

Caractéristiques du POCO M6 Pro 5G

Écran LCD FHD+ de 6,79 pouces (2460 x 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement adaptatif de 30/48/60/90 Hz, ratio écran-corps de 91%, luminosité maximale de 550 nits, protection Corning Gorilla Glass 3

Plateforme mobile Snapdragon 4 Gen 2 octa-core 4 nm (2,2 GHz x 2 A78-based + 2 GHz x 6 A55-based Kryo CPUs) avec GPU Adreno 613

4 Go de RAM LPDDR4X avec 64 Go de stockage interne UFS 2.2 / 6 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go de stockage interne UFS 2.2, mémoire extensible jusqu’à 1 To avec microSD

Android 13 avec MIUI 14

Double SIM hybride (nano + nano / microSD)

Appareil photo arrière de 50 MP, flash LED, capteur de profondeur de 2 MP avec ouverture f/2,4

Appareil photo frontal de 8 MP avec ouverture f/2,0

Capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, capteur infrarouge

Prise audio 3,5 mm, haut-parleur inférieur

Dimensions : 168,6 x 76,28 x 8,17 mm ; Poids : 199 g

5G SA/NSA, double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

Batterie de 5000 mAh (typique) avec charge rapide 18 W

