Google veut que les personnes qui passent d’un iPhone à Android sachent que tout va bien [Vidéo]

Amener les propriétaires d’iPhone à passer à Android est l’objectif permanent de Google, et sa dernière campagne publicitaire adopte une approche/slogan « Tout va bien ».

Cette série de cinq vidéos vise à démontrer que passer d’un iPhone à Android est un processus simple et sans soucis grâce au travail réalisé par Google. Le slogan complet est « Tout va bien avec Google sur Android ».

Google se concentre sur quatre domaines avec de très courtes vidéos de 15 secondes qui sont idéales pour les publicités sur YouTube:

Vie Privée & Sécurité : Play Protect, qui analyse les applications installées sur votre appareil à la recherche de logiciels malveillants, est présenté comme offrant une « protection proactive ». Il peut vous inciter à supprimer des applications dangereuses ou le faire automatiquement, en fonction de la menace.

Réactions Emoji : Faisant partie de Google Messages, cette fonctionnalité est censée répondre aux personnes qui s'inquiètent que les SMs ne soient pas aussi amusants si vous passez à Android. Vous pouvez répondre aux messages SMs/RCS avec n'importe quel emoji. Il n'y a bien sûr pas d'iMessage sur le système d'exploitation de Google.

Transférer des Photos : « Lorsque vous transférez vos données vers Android, nous faisons une copie de vos photos, fichiers, contacts et applications – cela indique que tout est en sécurité sur votre ancien iPhone. » Google a lancé une nouvelle application « Switch to Android » l'année dernière, mais curieusement, la société ne met pas explicitement en avant la sauvegarde des photos sur Google Photos.

Compatibilité de l'appareil: « Les téléphones Android se connectent à vos enceintes préférées, écouteurs, appareils domestiques intelligents, et plus encore. Et ils sont faciles à associer. » À l'exception des HomePods, la plupart des appareils intelligents pour la maison et de divertissement proposent des applications compagnon Android et iOS. Pendant ce temps, le Bluetooth est universel.

Chaque vidéo se termine sur un écran « Passez le cap et faites-en plus » qui montre une gamme d’appareils: Samsung Galaxy Z Fold 5/4, Flip 5/4, S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro et Pixel Fold, ce qui met en valeur les différents formats disponibles sur Android.

Pendant ce temps, Google utilise la nouvelle marque Android, que nous avons repérée pour la première fois en juin, tout au long de la campagne. « Google sur Android » est particulièrement intéressant, car les campagnes précédentes, en particulier celles mettant en avant Samsung, mettaient en avant les services internes fonctionnant sur du matériel tiers.

