Le directeur de la voiture Apple fait face à une poursuite de la SEC concernant son précédent emploi dans une start-up de véhicules électriques

L’un des principaux dirigeants travaillant sur l’équipe de voiture autonome Project Titan d’Apple est poursuivi par la SEC. Bloomberg rapporte que la SEC poursuit Ulrich Kranz « pour avoir prétendument enfreint les règles sur les valeurs mobilières » lorsqu’il était PDG de la startup de voitures électriques Canoo.

Kranz a rejoint Apple en juin 2021 pour travailler sur l’équipe développant la voiture Apple et les technologies associées de voiture autonome. Kranz a passé 30 ans chez BMW, en tant que vice-président senior de l’équipe qui a développé les voitures électriques et hybrides BMW i3 et i8.

Lorsqu’il a quitté BMW en 2016, Kranz a passé trois mois chez la startup de VE Faraday Future avant de fonder et de devenir PDG de Canoo. Chez Canoo, il a poussé la société à devenir publique grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). Kranz a quitté Canoo en avril 2021 et a rejoint Apple quelques semaines plus tard.

La nouvelle poursuite accuse Kraz et l’ancien directeur financier de Canoo, Paul Balciunas, d ‘ »avoir fourni des projections de revenus déraisonnables ». Kranz est également accusé d ‘ »avoir déclaré de manière erronée combien il était payé ». À travers la poursuite, la SEC espère empêcher à la fois Kranz et Balciunas de « servir en tant que dirigeants d’entreprises publiques » et les condamner à une amende. Canoo lui-même a payé une amende de 1,5 million de dollars lorsqu’il a réglé une enquête de la SEC plus tôt cette année axée sur sa fusion SPAC.

La poursuite intervient après que la SEC a ouvert une enquête en 2021 sur les « opérations, le modèle commercial, les revenus, la stratégie de revenus, les accords avec les clients, les bénéfices et d’autres sujets connexes de la société, ainsi que les départs récents de certains dirigeants de la société ».

Comme nos collègues d’Electrek l’ont rapporté en mars :

Après être devenue publique en 2020, aux côtés d’une série d’autres startups de véhicules électriques (et de SPAC en général), Canoo est devenue l’une des actions les plus discutées avec un potentiel de croissance significatif dans le segment des VE. Cependant, l’engouement a rapidement disparu. En avril 2021, la SEC a ouvert une enquête sur la fusion de l’entreprise avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), Hennessy Capital Acquisition Corp (HCAC), pour devenir publique. L’examen faisait partie d’une enquête plus large qui incluait plusieurs actions populaires de VE telles que Nikola (NKLA), Lordstown Motors (RIDE) et Faraday Future (FFIE). La SEC a informé l’entreprise qu’elle estimait, dans le cadre de son enquête, que certains anciens dirigeants ont trompé les investisseurs à la fin de 2020 et au début de 2021 en ce qui concerne les projections de revenus. En mars 2021, la nouvelle direction a révisé les projections à zéro après avoir éliminé les services d’ingénierie en tant que source potentielle de revenus.

Apple n’a pas commenté la poursuite. À l’heure actuelle, Kranz travaille toujours pour l’entreprise au sein de l’équipe Project Titan. Bloomberg rapporte que Kranz est actuellement « responsable de la conception matérielle de la voiture » et rend compte de Kevin Lynch.

