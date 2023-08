Les résultats trimestriels de Qualcomm reflètent le déclin plus large du marché des smartphones

Pourquoi cela compte : Qualcomm est l’un des plus grands concepteurs et fournisseurs de systèmes sur puce et d’autres produits semiconducteurs pour smartphones. Si le marché mobile se rétrécit, la société américaine sera inévitablement affectée.

Les résultats de Qualcomm pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 sont assez clairs. La société basée à San Diego a connu une baisse des ventes et une forte réduction des bénéfices. De plus, l’entreprise est confrontée à un problème de stock et ne prévoit pas de reprise rapide à moins que « l’environnement macroéconomique » mondial ne change.

Le troisième trimestre de Qualcomm s’est terminé le 25 juin, avec des revenus en baisse de 23 % par rapport à l’année précédente, à 8,45 milliards de dollars, légèrement en dessous des prévisions de Wall Street de 8,51 milliards de dollars. Les bénéfices ajustés par action s’élevaient à 1,87 milliard de dollars, en baisse par rapport aux 2,96 milliards de dollars de l’année précédente, mais toujours supérieurs aux attentes des analystes, qui étaient de 1,81 milliard de dollars.

Le secteur des puces mobiles représentait 5,255 milliards de dollars des revenus de Qualcomm, soit une baisse de 25 % par rapport à la même période en 2022. Le secteur de l’Internet des objets a connu une baisse de 24 %, atteignant 1,48 milliard de dollars, tandis que l’unité automobile a connu une augmentation de 13 %, à 434 millions de dollars.

Lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, le PDG Cristiano Amon a déclaré que Qualcomm adopte maintenant une perspective « conservatrice » de l’état actuel du marché. La société a dû prévoir 285 millions de dollars pour des mesures de restructuration prises au cours du deuxième trimestre, principalement en raison de paiements de licenciement, et envisage de prendre des mesures « proactives » supplémentaires pour réduire davantage les coûts.

En ce qui concerne l’avenir, Amon a déclaré que les stocks de CPU pour smartphones seraient réduits à un pourcentage « élevé à un chiffre ». Les résultats réels refléteront l' »environnement macroéconomique » du marché et une reprise plus lente que prévu en Chine. Qualcomm espère que la prochaine saison des fêtes de fin d’année assurera une croissance substantielle.

Le directeur financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, a souligné que le problème de stock est particulièrement ressenti dans le secteur de l’Internet des objets. Les appareils se vendent mal en raison d’une demande plus faible due aux conditions macroéconomiques susmentionnées. Une « reprise soutenue » est difficile à prévoir, a déclaré Palkhiwala, car les clients restent prudents dans leurs achats.

Qualcomm continuera à opérer en supposant qu’une reprise immédiate n’aura pas lieu d’ici la fin de l’année 2023, a ajouté Palkhiwala. Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2023, Qualcomm prévoit des revenus compris entre 8,1 milliards et 8,9 milliards de dollars, tandis que les prévisions des analystes s’élèvent à 8,74 milliards de dollars.

