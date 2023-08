Réparabilité contre fiabilité : Apple soutient que les batteries amovibles ajoutent un point de défaillance potentiel aux téléphones.

En résumé: L’Union européenne est en passe d’exiger que tous les smartphones vendus dans le pays soient équipés de batteries amovibles et remplaçables sans l’aide d’outils spéciaux ni de connaissances particulières. Comme prévu, tout le monde n’est pas satisfait de ce changement de cap et au moins un grand acteur du secteur de la téléphonie mobile pourrait chercher une solution de contournement.

Lors d’un entretien avec Orbit sur la durabilité, John Ternus, vice-président principal de l’ingénierie hardware chez Apple, a déclaré qu’ils souhaitent se concentrer sur le fait de s’assurer que les clients ont un accès facile à la réparation des éléments les plus susceptibles d’avoir besoin d’être réparés.

« Il peut parfois y avoir un certain conflit entre la durabilité et la réparabilité », a noté Ternus, semblant ainsi faire allusion à la directive de l’UE. Il a déclaré qu’il était parfois possible de rendre un composant interne (comme une batterie) plus facilement réparable en le rendant dédié et amovible, mais que cela ajoute intrinsèquement un point de défaillance potentiel pour le produit dans son ensemble.

Grâce à une approche axée sur les données, Ternus a déclaré qu’Apple peut mieux comprendre les parties d’un téléphone qui ont besoin d’être réparées et celles qui doivent être conçues de manière à être si robustes qu’elles n’ont jamais besoin d’être réparées. « C’est toujours un équilibre », a-t-il ajouté.

Certains pourraient ne pas vouloir l’entendre, mais Ternus a raison. Bien qu’un iPhone avec une batterie amovible soit pratique, il ne serait probablement pas aussi résistant à l’eau qu’un modèle entièrement scellé.

Les discussions sur une directive concernant les batteries amovibles pour les smartphones vendus dans l’UE remontent au début de 2020, ce qui indique qu’Apple et d’autres entreprises ont eu quelques années pour trouver une réponse. Les changements n’entreront en vigueur qu’en 2027, il reste donc encore quelques années pour innover.

Un changement plus immédiat est attendu pour l’iPhone d’ici la fin de l’année prochaine. C’est à ce moment-là qu’une directive de l’UE séparée exigeant que tous les téléphones soient équipés d’une connectivité USB-C sera appliquée, et Apple a déjà admis que son iPhone abandonnera le connecteur propriétaire Lightning.

On s’attend à ce que l’iPhone 15 de cette année introduise la connectivité USB-C ainsi que de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités, notamment une façade redessinée, des processeurs plus rapides, une technologie de batterie empilée et une importante amélioration de l’appareil photo. Une augmentation de prix pourrait également accompagner les modèles Pro, selon ce que nous avons entendu.

