Les caméras de l’iPhone 16 Pro pourraient avoir une sensibilité à faible luminosité doublée

Alors que les quatre modèles d’iPhone 15 sont censés recevoir la technologie de capteur empilé de 48 MP utilisée dans l’iPhone 14 Pro et Pro Max, les caméras de l’iPhone 16 Pro de l’année prochaine pourraient à nouveau surpasser les modèles de base et Plus.

Un nouveau rapport de la chaîne d’approvisionnement d’aujourd’hui n’est pas précis sur les détails, mais en lisant entre les lignes, il semble pointer vers une nouvelle technologie Sony qui double approximativement la sensibilité en basse lumière…

Capteurs empilés dans l’iPhone 14 et l’iPhone 15

Alors que Samsung et d’autres ont depuis longtemps cherché à obtenir des chiffres de mégapixels impressionnants pour leurs caméras, Apple a résisté à la tentation de les rejoindre. C’est parce que mettre beaucoup de pixels dans un petit capteur a un inconvénient majeur : une densité de pixels élevée entraîne une mauvaise performance en basse lumière.

Ce problème a enfin été résolu avec l’adoption par Apple d’un capteur empilé, qui comporte plusieurs couches pour conserver une sensibilité en basse lumière. La technologie a d’abord été introduite dans les deux modèles d’iPhone 14 Pro, et devrait cette année arriver sur l’ensemble de la gamme de l’iPhone 15.

Les caméras de l’iPhone 16 Pro utiliseront de nouveaux capteurs

Le dernier rapport de Ming-Chi Actu est malheureusement léger en détails, mais indique que les deux modèles d’iPhone 16 Pro utiliseront un capteur différent des modèles de base – et confirme que les capteurs seront à nouveau des capteurs Sony.

Deux modèles d’iPhone 16 Pro 2H24 adopteront également des CIS à structure empilée, de sorte que la capacité de Sony en matière de CIS haut de gamme restera tendue en 2024.

Le rapport lui-même met l’accent sur un concurrent de Sony, notant qu’Apple utilisera la majeure partie de la production de capteurs d’appareils photo de Sony, Semi recevra donc plus de commandes de marques Android.

Pourrait indiquer de plus grands photodiodes

Le rapport ne donne aucun indice sur la technologie de capteur empilé de Sony qui sera utilisée dans les caméras de l’iPhone 16 Pro, mais nous pouvons faire une supposition éclairée.

La dernière technologie de capteur empilée de Sony sépare les photodiodes et les transistors de pixels, qui sont normalement combinés en une seule couche. Cela permet aux photodiodes elles-mêmes – la partie qui capte réellement la lumière – d’être beaucoup plus grandes pour une taille globale de pixels identique.

Une récente vidéo promotionnelle de Sony (ci-dessous) explique que, au lieu de devoir localiser les diodes à côté des transistors, limitant leur taille, les déplacer vers une couche séparée indique que les deux peuvent être plus grands. Cela indique que les diodes capturent plus de lumière, et les transistors éliminent plus de bruit.

Sony affirme que deux fois plus de lumière est capturée.

Alors que les nouvelles technologies de capteur d’appareil photo arrivent généralement d’abord dans les appareils photo haut de gamme, puis dans les smartphones, dans ce cas, c’est l’inverse qui est vrai. La première utilisation connue de la technologie se trouve dans le smartphone Xperia 1 V de Sony. Digital Camera World spécule que cela est dû à des défis d’échelle.

Vous pouvez également vous demander pourquoi Sony présente cette technologie potentiellement révolutionnaire dans un téléphone appareil photo et non dans un nouvel appareil photo phare potentiel comme un a9 III ou un a1 II. Si nous devions spéculer, compte tenu des défis techniques déclarés de la production d’un capteur à double couche, il est possible que les processus de fabrication actuels ne soient tout simplement capables de produire que des puces de capteur physiquement petites. L’échelle de la technologie jusqu’à la taille d’un capteur plein cadre pourrait nécessiter plus de temps.

Que indique cela pour les photos de l’iPhone ?

Capturer plus de lumière et éliminer plus de bruit indique de meilleures photos dans deux situations courantes.

Premièrement, dans des conditions de faible luminosité. Prendre une photo à l’intérieur d’un restaurant la nuit en est un exemple classique, où les établissements maintiennent volontairement des niveaux de lumière bas pour créer une atmosphère romantique / élégante. Mais de nombreuses photos de bébés et de tout-petits sont également prises à l’intérieur, et les niveaux de lumière à la maison peuvent également être bas, surtout en hiver.

Deuxièmement, dans des conditions de forte lumière contrastée. L’exemple classique ici est à l’extérieur sous un soleil éclatant, où la plage dynamique – la différence de niveaux de lumière dans les zones ensoleillées et ombragées – est énorme. Prendre une photo en contre-jour est un autre exemple courant, par exemple une photo d’une personne contre un coucher de soleil.

Apple et Sony ont depuis longtemps donné la priorité à ces deux situations, et si c’est effectivement la technologie qui sera intégrée aux caméras de l’iPhone 16 Pro, nous pouvons nous attendre à une autre amélioration assez spectaculaire l’année prochaine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :