Alienware lance l’ordinateur de bureau Aurora R16 redessiné, à partir de 1 750 €

Qu’est-il arrivé ? Alienware a lancé le nouvel ordinateur de bureau de jeu Aurora R16 équipé des derniers processeurs Intel et des cartes graphiques NVIDIA. L’aspect le plus frappant de la nouvelle machine est le design relativement dédié par rapport à son prédécesseur. Le boîtier est nettement plus fin et plus petit, et a une apparence de bureau plus traditionnelle que le R15 qui arborait le style exagéré caractéristique de l’entreprise.

La refonte a permis à Alienware de réduire la taille globale de la tour d’environ 40% tout en conservant le volume interne à 25,5 litres, tout comme son prédécesseur. La société appelle cela le langage de conception « Legend 3 » et il devrait être beaucoup moins controversé que le style traditionnel d’Alienware. Le seul élément de design notable dans le nouveau modèle est une boucle RGB ovale qui met en valeur les ouvertures hexagonales sur le côté gauche du châssis.

Le R16 bénéficie également d’une circulation d’air plus efficace que le modèle précédent, grâce à une entrée d’air plus grande et à des ouvertures supérieures plus grandes. Alienware affirme également avoir amélioré la gestion interne des câbles pour un meilleur refroidissement. Grâce à cette attention portée aux aspects thermiques, l’entreprise a réussi à réduire les températures du CPU et du GPU de 10% et 6% respectivement. Le R16 serait également jusqu’à 20% plus silencieux que le R15, grâce à la refonte.

En termes de caractéristiques techniques, l’Aurora R16 est alimenté par les processeurs Intel de 12e et 13e génération, allant jusqu’au Core i9-13900F. Du côté du GPU, il offre les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX de série 40, allant jusqu’à un RTX 4070 Ti. Le R16 peut également être configuré avec jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 double canal et un impressionnant total de 8 To de stockage.

Cependant, le modèle de base est expédié avec l’ancien processeur Core i9-12900F associé à 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To et un RTX 4070. Sur certains marchés asiatiques et européens, Dell propose également un modèle d’entrée de gamme avec le RTX 3050 et une option de SSD de 512 Go pour réduire les coûts. L’alimentation offerte peut être une unité de 500 W ou de 1000 W, et les utilisateurs peuvent choisir entre un refroidissement par air ou par liquide. Les options de connectivité comprennent le Wi-Fi 6E, un port Ethernet, 4 ports USB de type A et 2 ports USB de type C.

L’Aurora R16 fonctionne sous Windows 11 et est le premier ordinateur de bureau à être expédié avec le nouvel Alienware Command Center 6 de la société, offrant des options telles que des profils de jeu, des configurations d’éclairage, des macros et des paramètres audio. Il permet également aux utilisateurs de personnaliser les profils thermiques internes. Le prix de départ est de 1 749 $ pour le modèle de base, ce qui est conforme à la position haut de gamme de la marque.

