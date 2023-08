Einspeisevergütung: Voici combien vous pouvez gagner avec votre installation solaire.

Avec une installation solaire, vous pouvez contribuer à l’environnement tout en gagnant de l’argent, cela semble génial. Cependant, il y a quelques pièges et détails à prendre en compte. Et la question qui se pose est : cela en vaut-il vraiment la peine ?

Contenu :

Qu’est-ce que la rémunération de l’injection ?

Avec la Loi sur les énergies renouvelables (EEG), le gouvernement fédéral précédent, dirigé par les sociaux-démocrates et les Verts sous Gerhard Schröder, a décidé de faire participer les citoyens à la transition énergétique. Celui qui installe une installation solaire et injecte l’électricité solaire dans le réseau public peut ainsi gagner de l’argent.

L’énergie éolienne est également en vogue. (Photo : Jem Sanchez / Pexels)

Cela s’applique non seulement aux installations solaires, mais aussi aux installations éoliennes, hydroélectriques, géothermiques et de biomasse – cependant, les installations solaires sont la forme la plus courante pour les utilisateurs privés de profiter de l’EEG.

Quel est le montant de la rémunération ?

Le montant de la rémunération est fixé par les prescriptions de l’Agence fédérale des réseaux. Celle-ci publie régulièrement les tarifs d’injection actuels. Le montant exact dépend de la date de mise en service, de la puissance de l’installation solaire et de la méthode d’injection. Vous trouverez les données précises dans cette feuille Excel de l’Agence fédérale des réseaux.

Un exemple au moment de notre recherche : les installations d’une puissance allant jusqu’à 10 kWc, qui sont raccordées au réseau jusqu’au 31 janvier 2024, reçoivent une rémunération de 8,60 cts/kWh pour l’injection partielle.

L’injection partielle indique que vous ne fournissez de l’électricité au réseau que lorsque vous en avez en surplus. Tout d’abord, vous couvrez votre propre besoin en électricité.

Si vous renoncez à ce que l’installation réduise votre propre consommation d’électricité et donc votre facture d’électricité, vous devenez un « injecteur complet ». En tant que tel, vous recevez 13,40 cts/kWh.

L’Agence fédérale des réseaux fournit des informations à jour sur la rémunération de l’injection. (Avec des matériaux de l’Agence fédérale des réseaux)

D’un point de vue économique, l’injection partielle est plus avantageuse. Après tout, les prix de l’électricité ont augmenté à plus de 30 cents/kWh, ce que couvre une installation photovoltaïque. Si vous n’êtes pas à la maison ou que vous consommez peu d’électricité, l’installation envoie l’électricité excédentaire dans le réseau, ce qui représente un petit revenu supplémentaire.

Tout le monde peut-il bénéficier de la rémunération de l’injection ?

Tout le monde peut bénéficier d’une rémunération de l’injection, à condition de fournir de l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables au réseau public. Alors que l’installation solaire privée peut être réalisée sans notification, la condition préalable pour bénéficier de la rémunération de l’injection est une notification auprès du gestionnaire de réseau local et de l’enregistrement dans le registre des données du marché.

Pour effectuer la notification en toute simplicité, il est recommandé de confier l’installation à une entreprise spécialisée. Celle-ci se charge normalement également de la demande d’enregistrement de l’installation photovoltaïque. Ensuite, c’est au gestionnaire de réseau d’agir et d’effectuer le raccordement, ce qui peut prendre du temps en fonction de la charge de travail.

Ai-je besoin de matériel spécifique pour mon installation photovoltaïque afin de bénéficier de la rémunération de l’injection ?

L’installation d’un compteur bidirectionnel, qui compte l’électricité consommée et injectée, fait également partie de la mise en service. Alors que la coalition en place au moment de la rédaction de cet article a inscrit dans la loi la tolérance des compteurs « normaux » pour les exploitants d’installations solaires de balcon, les injecteurs d’électricité doivent impérativement utiliser un compteur bidirectionnel.

Sans cela, pas d’argent. Au fait : le compteur n’est pas gratuit, la plupart des fournisseurs de réseau le proposent cependant à un tarif modéré en tant que location. Un achat serait généralement trop coûteux.

Dois-je payer des impôts sur l’électricité solaire que j’injecte ?

Oui, il est probable que vous deviez payer des impôts sur l’électricité solaire que vous injectez. Même si vous avez acheté l’installation solaire à titre privé, vous deviendrez un entrepreneur avec une injection partielle ou totale. Une inscription commerciale en tant que petite entreprise est en réalité incontournable, et vous devez déclarer les revenus au service des impôts.

Si des impôts sont dus, cela dépend de la quantité d’électricité et de votre statut fiscal. En tant que petite entreprise, vous n’avez pas à payer de TVA jusqu’au seuil de franchise de 22 000 euros par an.

Le ministère fédéral des Finances à Berlin. (Photo : A. Savin / Wiki Commons)

Les travailleurs indépendants doivent veiller à ce que les revenus provenant de l’injection soient attribués à leur activité indépendante. Une situation particulièrement délicate : la consommation propre est fiscalement considérée comme un « retrait de biens d’exploitation ou d’actifs d’exploitation à des fins privées ». Pour éviter cela, le partenaire doit acheter l’installation s’il n’est pas indépendant. Cela évite les problèmes.

Dans tous les cas, nous vous recommandons de consulter le service des impôts local pour vous protéger avant l’installation.

Existe-t-il également une rémunération de l’injection pour les installations solaires de balcon ?

Jusqu’à présent, nous avons parlé d’installations solaires, mais les installations solaires de balcon sont-elles également incluses pour gagner de l’argent par le biais de la rémunération de l’injection ? La réponse est claire : oui. Contrairement à d’autres annonces, les installations solaires de balcon ne sont rien d’autre que de petits générateurs ou centrales solaires.

La puissance est en tout cas bien inférieure à 10 kWc, de sorte que les installations solaires de balcon sont répertoriées dans la plus petite catégorie de centrales solaires.

Cependant, vous devriez vous poser la question de la rentabilité. Les installations solaires de balcon sont bon marché et sont rentables surtout si vous voulez compenser les prix élevés de l’électricité.

Les installations solaires de balcon sont donc intéressantes pour les autoconsommateurs – et dans certains États fédéraux, elles sont même subventionnées.

Combien d’argent peut-on gagner par an ?

La question de savoir combien d’argent vous pouvez gagner par an avec votre installation solaire n’est pas si facile à répondre. Une règle empirique pour l’Allemagne est qu’il y a 1 000 kWh d’électricité solaire par kilowatt crête (kWc) installé. Par exemple, l’installation solaire Hyrican de 9,88 kWc produit – comme son nom l’indique – 9 880 kWh.

Sur une année, cet ensemble, composé de 26 modules solaires d’une puissance totale de 380 watts, produit environ 9 880 kWh. En tant qu’injecteur partiel avec une rémunération de 8,6 cents/kWh, cela correspond à un rendement financier d’environ 850 euros. Pour que l’installation soit rentable, elle devrait fonctionner pendant environ 17 ans.

En tant qu’injecteur complet avec une rémunération de 13,4 cents/kWh, le rendement annuel est d’environ 1 324 euros. L’installation est alors rentabilisée en un peu plus de 11 ans.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :