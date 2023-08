Le Redmi K60 Ultra possède un écran OLED de résolution 1,5K et de 144 Hz !

Le Redmi K60 Ultra est enfin lancé. Les détails du processeur de l’appareil ont été annoncés hier, et aujourd’hui de nouvelles informations sur l’écran ont été dévoilées. Le Redmi K60 Ultra aura un panneau OLED à résolution 1,5K similaire à son prédécesseur le Redmi K50 Ultra. Le nouveau smartphone est passé de 120 Hz à 144 Hz. Cela a amélioré la fluidité de l’écran et est conçu pour vous offrir la meilleure expérience.

Caractéristiques d’affichage du Redmi K60 Ultra

Le Redmi K60 Ultra sera alimenté par le Dimensity 9200+ et sera équipé d’une nouvelle puce Pixelworks X7. Cette puce permet au GPU de fonctionner de manière plus fluide. En même temps, elle permet d’augmenter encore plus les images par seconde dans les jeux. En ce qui concerne l’écran, le nouveau panneau OLED 1,5K 144 Hz devrait offrir une excellente expérience de jeu. Les fonctionnalités supérieures du Dimensity 9200+ combinées à l’excellent écran du Redmi K60 Ultra placent la barre très haut.

Wang Hua a partagé cette image aujourd’hui et les spécifications d’affichage du Redmi K60 Ultra sont maintenant connues. Il convient également de noter que le Redmi K60 Ultra sera commercialisé dans d’autres marchés sous le nom de Xiaomi 13T Pro. Le Xiaomi 13T Pro aura des spécifications similaires à celles du Redmi K60 Ultra.

Nous nous attendons à quelques changements seulement du côté de l’appareil photo. Car nous avons détecté les noms de code « corot » et « corot_pro ». « corot » représente le Redmi K60 Ultra, tandis que « corot_pro » représente le Xiaomi 13T Pro. Le Xiaomi 13T Pro sera officiellement lancé le 1er septembre. Le Redmi K60 Ultra sera dévoilé ce mois-ci et des millions d’utilisateurs l’adoreront.

