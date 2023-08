Apple a arrêté les importations de MacBook vers l’Inde suite à une annonce soudaine de licence

Actualisation : Bloomberg rapporte aujourd’hui que tant Apple que Samsung ont réagi à cette annonce soudaine en suspendant les importations d’ordinateurs portables en Inde. Il s’agit probablement d’une pause temporaire jusqu’à l’obtention d’une licence, mais on ne sait pas combien de temps cela prendra.

Une nouvelle politique annoncée aujourd’hui indique que les importations de Mac et d’iPad en Inde nécessiteront une licence. La politique prend « effet immédiat ».

Cette décision semble faire partie de la stratégie « Made in India » du pays, qui utilise une approche de carotte et de bâton pour encourager les marques à créer des usines de fabrication locales pour leurs produits…

Contexte: Comment l’Inde a sollicité l’assemblage de l’iPhone

L’initiative « Made in India » du gouvernement est un programme de longue date visant à encourager les marques mondiales à fabriquer des produits dans le pays, tant pour la vente locale que pour l’exportation.

Par exemple, l’Inde impose des tarifs douaniers sur les produits électroniques grand public, mais permet l’importation de composants sans paiement de droits de douane.

L’un des principaux atouts utilisés avec Apple était de refuser à l’entreprise de Cupertino l’autorisation d’ouvrir des stores de détail dans le pays tant qu’elle n’aurait pas commencé à fabriquer une certaine proportion d’iPhone sur place. C’est la raison pour laquelle les premiers Apple Store indiens ont ouvert cette année seulement.

Au départ, Apple limitait l’assemblage des iPhone en Inde à l’iPhone SE en 2017, mais a ensuite augmenté la production de toute la gamme – y compris l’iPhone 14 l’année dernière. Cette année, l’assemblage de l’iPhone 15 devrait commencer simultanément en Chine et en Inde.

Un rapport de l’année dernière suggérait qu’un quart de tous les iPhone pourraient être fabriqués en Inde d’ici 2025, et un autre cette année est allé encore plus loin, indiquant que l’Inde pourrait représenter 50 % de la production mondiale d’iPhone d’ici 2027.

L’assemblage des iPad et des Mac est la prochaine étape sur l’agenda de l’Inde

Le gouvernement indien a d’abord annoncé en 2021 des incitations fiscales pour l’assemblage local de tablettes et d’ordinateurs. Apple a réussi à négocier un accord plus généreux en échange de la mise en place de chaînes de production d’iPad dans le pays.

Ayant mis en place la « carotte » sous forme de réductions d’impôts, le gouvernement semble maintenant travailler sur le « bâton » : des contrôles qui lui permettraient de limiter les importations d’iPads et de Macs fabriqués à l’étranger. Une licence est désormais requise pour importer cinq catégories de produits informatiques, ce qui inclurait l’iPad, le MacBook Air et le MacBook Pro, l’iMac, le Mac mini, le Mac Studio et le Mac Pro.

Selon TechCrunch, l’annonce a été faite par le ministère du Commerce et de l’Industrie.

« L’Inde a restreint l’importation d’ordinateurs portables, de tablettes, d’autres ordinateurs personnels et de serveurs avec effet immédiat jeudi […] » « L’importation d’ordinateurs portables, de tablettes, d’ordinateurs personnels tout-en-un et de serveurs de petite taille et d’ultra petite taille relevant du HSN 8741 sera ‘restreinte' », indique une notification gouvernementale, ajoutant que l’importation sera autorisée contre une licence valide pour les importations restreintes. Cette restriction ne s’appliquera pas non plus aux passagers transportant les appareils mentionnés dans leurs bagages.

Opinion de Netcost-security.fr

Pour l’instant, cela ressemble simplement à une formalité, et il est certain qu’Apple sera parmi les marques autorisées à importer.

Cependant, le message envoyé par le gouvernement indien est parfaitement clair : nous pouvons restreindre le nombre d’importations permises quand nous le souhaitons, alors il vaut mieux commencer à mettre en place une fabrication locale. Les cinq catégories correspondent presque parfaitement à la gamme de produits Mac d’Apple.

Alors qu’il y a une certaine dose de chantage dans cette dernière manœuvre, Apple ne sera probablement pas trop contrarié. L’entreprise prévoyait déjà de fabriquer des iPads en Inde, et le déplacement progressif d’une partie de la production de Mac là-bas contribuera également aux efforts d’Apple pour réduire sa dépendance envers la Chine en tant que centre de fabrication.

Il y a aussi une spirale ascendante ici : plus de produits Apple assemblés en Inde, plus d’incitations à établir une chaîne d’approvisionnement locale pour les composants, et plus il est facile d’augmenter les volumes de production. À long terme, l’Inde devenant une autre Chine est dans l’intérêt commun d’Apple et de l’économie indienne.

