Améliorez votre expérience Google Maps avec ces fonctionnalités secrètes

Tandis que beaucoup d’entre vous connaissent peut-être Google Maps comme une simple application de navigation, il est bien plus que cela. Et non, je ne parle pas de la fonctionnalité de l’application pour trouver les meilleurs restaurants ou les sites touristiques à visiter. Je parle plutôt de toutes les autres fonctionnalités que Google a intégrées dans l’application.

Avec ces fonctionnalités, vous pouvez faire de Google Maps l’application de cartes ultime. Et la meilleure partie, c’est que les utiliser ou les activer est un jeu d’enfant. Vous souhaitez en savoir plus à ce sujet ? Eh bien, vous voudrez continuer à lire car je vais vous décrire en détail toutes les fonctionnalités supplémentaires ci-dessous.

Télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne

Je me souviens quand j’ai eu pour la première fois le Nokia Lumia 620 entre les mains. L’une de ses fonctionnalités phares était les cartes hors ligne, que Nokia offrait via Here Maps. Grâce à cela, je n’ai jamais vraiment eu à m’inquiéter de ne pas avoir de données lorsque j’étais à l’extérieur. Je savais que je pouvais utiliser l’application et naviguer jusqu’à l’endroit où je voulais aller sans avoir de données mobiles.

Mais saviez-vous que Google Maps possède également une fonctionnalité de carte hors ligne ? Si ! Cependant, comme vous pouvez le deviner, la fonctionnalité de cartographie hors ligne ne fonctionne que pour les fins de navigation. Vous ne verrez pas d’informations sur le trafic en direct ou même des informations sur certains endroits qui auraient pu être ajoutés après que vous ayez téléchargé la carte.

Néanmoins, télécharger et utiliser des cartes sur Google Maps lorsque vous êtes hors ligne est assez simple. Vous devez simplement suivre ces étapes simples :

Ouvrez Google Maps.

Touchez votre icône de profil.

Sélectionnez les cartes hors ligne.

Cliquez sur « Définir votre propre carte ».

Ajustez le rectangle bleu et sélectionnez la zone que vous souhaitez télécharger.

Appuyez sur télécharger.

Avant que Google Maps ne télécharge la carte pour une utilisation hors ligne, il vous indiquera combien d’espace la carte prendra sur votre téléphone. Si vous n’avez pas beaucoup d’espace libre, vous pouvez simplement réduire la zone en ajustant le rectangle bleu. Plus la zone que vous choisissez est petite, moins l’espace de stockage requis sera important.

Faire toujours face au nord sur Google Maps

Pour vous faciliter la navigation, Google Maps oriente la carte dans la direction que vous regardez. Mais si vous avez déjà utilisé des cartes papier, vous avez peut-être ajusté la mise en page et avez manuellement fait en sorte que la carte soit orientée vers le nord. Mais saviez-vous que vous pouvez faire en sorte que la carte se tourne automatiquement vers le nord à chaque fois que vous ouvrez l’application ?

Oui, c’est tout à fait possible ! Et vous pouvez y parvenir en suivant ces étapes simples :

Ouvrez Google Maps.

Accédez aux paramètres.

Appuyez sur Navigation.

Localisez « Garder la carte orientée vers le nord ».

Activez le curseur.

Après avoir activé le curseur, Google Maps s’ouvrira toujours avec la carte orientée vers le nord. Et si vous ne trouvez pas cela utile, vous pouvez facilement le désactiver via les paramètres.

Définir un rappel pour partir avec Google Maps

Comme mentionné précédemment, Google Maps n’est pas qu’une simple application de navigation. Elle peut agir comme votre assistant personnel ! Par exemple, vous pouvez demander à l’application de vous envoyer une notification vers l’heure à laquelle vous devriez partir. Et la meilleure partie, c’est que l’application tient compte du trafic en temps réel pour vous alerter au bon moment.

Actuellement, pour demander à Google Maps de vous rappeler de partir, vous devez suivre ces étapes simples :

Ouvrez Google Maps sur votre téléphone.

Entrez le lieu à partir duquel vous partez et le lieu où vous voulez aller.

Appuyez sur l’icône des trois points.

Cliquez sur « Définir un rappel pour partir ».

Entrez l’heure à laquelle vous voulez arriver à l’endroit choisi.

Appuyez sur Terminer.

Si vous n’avez pas besoin d’arriver à l’endroit à une heure précise, vous pouvez simplement entrer l’heure à laquelle vous voulez partir dans l’option Départ. Dans ce cas, Google Maps ne tiendra pas compte du trafic. À la place, il vous notifiera directement à l’heure que vous avez définie.

Partager la localisation en temps réel sur Google Maps

Cette fonctionnalité est quelque chose que j’ai recommandé à de nombreuses personnes à utiliser lorsqu’elles voyagent seules. Elle permet essentiellement aux autres de savoir où vous êtes et où vous vous dirigez. Et oui, c’est similaire à la fonctionnalité de partage de localisation en direct de WhatsApp, Facebook Messenger et d’autres applications de médias sociaux.

Vous voulez savoir comment utiliser le partage de localisation en direct sur Google Maps ? C’est assez facile et ne nécessite que ces étapes simples :

Ouvrez Google Maps.

Appuyez sur votre icône de profil.

Cliquez sur le partage de localisation.

Sélectionnez à quel moment vous souhaitez commencer le partage.

Appuyez sur le bouton de partage.

Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez partager la localisation.

Choisissez les contacts avec lesquels vous souhaitez partager la localisation.

Alternativement, vous pouvez appuyer sur le bouton Plus d’options et copier le lien sur Google Maps. Envoyez ce lien aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager la localisation.

Personnaliser vos paramètres de navigation

Si vous utilisez Google Maps depuis longtemps, vous avez peut-être déjà apporté certaines modifications à l’application. Par exemple, vous pouvez avoir demandé à l’application d’éviter les routes à péage lorsque vous étiez en voyage. Eh bien, l’application se souvient de vos choix et les applique pour les futures navigations.

Mais la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez modifier les paramètres que vous avez précédemment définis. Pour ce faire, suivez ces étapes avant de commencer un trajet :

Appuyez sur votre icône de profil.

Accédez aux paramètres.

Cliquez sur Navigation.

Sélectionnez Options d’itinéraire.

Vérifiez toutes les options et ajustez-les si nécessaire.

Sur cette note, vous pouvez empêcher Google Maps de sauvegarder vos préférences en activant le mode Navigation privée. Pour cela, sélectionnez votre icône de profil, puis appuyez sur Activer le mode de navigation privée. Ce mode empêchera également l’application de collecter vos données de recherche et de localisation.

