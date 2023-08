Nokia ressuscite le passé avec ses derniers téléphones à fonctions.

Qu’est-il arrivé? Avec toute la prospérité, l’aube de nouvelles technologies et pratiquement aucune menace d’annihilation nucléaire mondiale, les années 90 ont vraiment été la meilleure décennie. C’était aussi une époque où Nokia s’est fait connaître pour avoir sorti des téléphones pouvant servir d’armes mortelles ou d’armures corporelles. Actuellement, près de 30 ans plus tard, l’entreprise a sorti deux nouveaux téléphones à fonctions qui raviveront la nostalgie des années 90.

HMD Global, le titulaire de la marque Nokia, fabrique et commercialise des téléphones portant le nom emblématique depuis 2016. Les derniers en date, le Nokia 130 et le Nokia 150, sont deux nouveaux téléphones à fonctions (ou téléphones basiques) qui viennent s’ajouter à la gamme d’appareils similaires de l’entreprise.

De manière quelque peu déconcertante, cela sera le troisième rafraîchissement du Nokia 150, après le modèle original annoncé en 2106 et son successeur de 2020.

Le dernier modèle du Nokia 150 présente un design plus moderne ainsi qu’un écran QVGA de 2,4 pouces comparativement petit, un appareil photo principal VGA de 0,3 MP, un microphone intégré et un haut-parleur, ainsi qu’une batterie amovible de 1 450 mAh qui offre, dit-on, jusqu’à 20 heures de communication ou jusqu’à 30 jours en veille.

Il y a également une radio FM, un lecteur MP3, une prise audio et un emplacement pour carte microSD pouvant accueillir jusqu’à 32 Go de mémoire supplémentaire. Il s’agit d’un téléphone à fonctions qui coûtera probablement environ 50 dollars, il est donc en 2G seulement, utilise un port micro USB et fonctionne avec le propre système d’exploitation S30+ de Nokia au lieu d’Android. Par ailleurs, la notation IP52 indique qu’il est principalement protégé contre les particules de poussière, mais pas contre l’eau, et les deux téléphones sont dotés de boutons physiques et bien sûr, du jeu Snake.

Nokia sort également la troisième version du Nokia 130, faisant suite au modèle original de 2014 et à son successeur de 2017. Le principal changement ici est l’ajout d’un haut-parleur de grande taille à l’arrière qui, selon le fabricant, offrira un « son puissant ». Les caractéristiques sont les mêmes que celles du Nokia 150, la principale différence étant l’absence de tout appareil photo. Cela pourrait signifier que le 130 est encore moins cher, bien que ce grand haut-parleur puisse justifier le même prix pour Nokia.

Un rapport d’avril a montré que bien que les téléphones à fonctions ne se vendent plus comme avant dans de nombreux pays, un pays où leur popularité a augmenté est les États-Unis. Cela est principalement dû à une vague d’utilisateurs de la génération Z – ceux nés entre 1997 et 2012 – qui cherchent à limiter leur temps d’écran pour protéger leur santé mentale des applications de médias sociaux.

