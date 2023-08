Les ventes de hardware d’Apple ont chuté au cours du dernier trimestre, mais sa division des services a enregistré un record de trois mois.

Qu’est-il arrivé? Les résultats du troisième trimestre d’Apple étaient une affaire de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le géant de Cupertino. La société a enregistré une baisse des ventes de hardware par rapport à l’année précédente, mais les chiffres n’étaient pas aussi mauvais que ce que les analystes attendaient. De plus, son activité de services – le segment en plus forte croissance d’Apple – a connu une augmentation de 8% en glissement annuel.

Les catégories de hardware d’Apple n’ont pas connu un excellent trimestre. Les 39,67 milliards de dollars de revenus issus des ventes d’iPhone représentent une baisse de 2% par rapport au même trimestre de l’année dernière. Les revenus de Mac ont diminué de 7% pour atteindre 6,84 milliards de dollars, et ceux de l’iPad ont chuté de 20% pour s’établir à 5,79 milliards de dollars.

Les expéditions de tablettes ont été le secteur le plus performant dans le rapport récent de Canalys sur le marché des PC, en baisse de seulement 7% à 10,8 millions au cours du dernier trimestre. Cela était principalement dû à l’iPad, qui a longtemps été en tête de l’industrie des tablettes – la baisse des ventes d’Apple en glissement annuel était due à la sortie du dernier iPad Air au même trimestre de l’année dernière.

Apple a connu plus de succès dans la catégorie « Autres produits », où se trouvent des dispositifs portables tels que l’Apple Watch et les AirPods. Les revenus ont augmenté de 2% en glissement annuel, générant 8,28 milliards de dollars de revenus.

Le point le plus positif pour Apple était la section des services, qui comprend Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness, Apple Arcade, Apple Podcasts, Apple Books, Apple Cloud et l’App Store Apple, entre autres. L’activité a enregistré 21,2 milliards de dollars de ventes, soit une hausse de 8% en glissement annuel, une amélioration par rapport à l’augmentation de 5,5% observée au même trimestre de 2022. Apple s’attend à une croissance encore plus rapide lors du quatrième trimestre de l’exercice, mais ne fournit pas de directives spécifiques pour ses activités au cours du trimestre à venir.

La marge brute des services le trimestre dernier était de 70,5%, soit presque le double de la marge de 35,4% pour l’ensemble des produits matériels d’Apple.

Le PDG Tim Cook a déclaré qu’Apple compte désormais plus d’un milliard de clients payants pour l’ensemble de ses services, soit une augmentation de 150 millions par rapport à l’année dernière.

« De l’éducation à l’environnement, nous continuons à faire progresser nos valeurs tout en soutenant l’innovation qui enrichit la vie de nos clients et laisse le monde dans un meilleur état que nous l’avons trouvé, » a déclaré Cook.

Le chiffre d’affaires global d’Apple a baissé de 1% pour s’établir à 81,8 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action de 1,26 dollar a surpassé les attentes de 1,19 dollar.

Les ventes de hardware d’Apple connaîtront un coup de fouet avec le lancement de la série iPhone 15, qui devrait avoir lieu pendant ce que la plupart des personnes pensent être la seconde moitié de septembre. Les téléphones sont censés avoir des bordures plus fines, un port USB-C et des matériaux en titane.

