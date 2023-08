Pourquoi Google a retiré l’application de la cuisine d’essai de l’IA du Play Store

Même si l’IA générative a récemment attiré l’attention du public, des entreprises comme Google y travaillent depuis quelques années. Habituellement, les tests de ces améliorations avancées de l’IA sont uniquement effectués par les employés et les développeurs. Cependant, Google a permis aux utilisateurs ordinaires d’essayer ses projets d’IA grâce à des applications comme AI Test Kitchen. Étonnamment, la société a maintenant supprimé cette application du Play Store et de l’Apple App Store. Il se peut que l’entreprise se prépare à une fermeture complète sans fournir d’explication.

Google a lancé l’application AI Test Kitchen en 2022

En 2022, juste après la conférence des développeurs de Google I/O, ils ont lancé l’application AI Test Kitchen. La société de moteur de recherche a présenté l’application aux côtés du modèle de langage large LaMDA de deuxième génération (LLM), qui alimente désormais Bard. L’application Test Kitchen proposait trois applications différentes pour permettre aux utilisateurs d’essayer les capacités du LLM dans des situations spécifiques :

1. Imaginez-le : vous pouviez demander à LaMDA de décrire un endroit imaginaire de votre choix.

2. Énumérez-le : le LLM pouvait diviser une liste de tâches en sous-tâches plus petites.

3. Parlez-en : vous pouviez avoir une conversation avec l’IA sur les chiens.

Ces expériences étaient destinées à permettre aux utilisateurs d’explorer le potentiel du modèle de langage LaMDA dans des paramètres limités.

Après l’événement I/O de cette année, où Google a présenté de nouvelles expériences comme MusicLM, la société a temporairement supprimé l’application AI Test Kitchen du Play Store, comme l’a rapporté 9to5Google. Cette décision était inattendue, d’autant plus que l’application avait moins d’un an et que la technologie de l’IA gagne toujours en popularité. Cependant, des indices de ce mouvement étaient perceptibles lors de l’événement I/O, où Google suggérait d’utiliser le site web pour découvrir MusicLM, orientant ainsi les utilisateurs loin de l’application Test Kitchen. MusicLM a remplacé toutes les autres expériences d’IA précédemment disponibles sur l’application, mais Google n’a pas donné de raison précise concernant la fermeture de l’AI Test Kitchen.

L’application Google AI Test Kitchen cesse de fonctionner

Si vous avez l’application AI Test Kitchen installée, vous avez peut-être remarqué qu’elle a cessé de fonctionner. Cela inclut la dernière version disponible sur APKMirror. L’expérience Test Kitchen est toujours accessible via l’application web. Elle devrait rester disponible dans un avenir prévisible. Malheureusement, Google a officiellement abandonné l’application sur Android et iOS, l’ajoutant à la liste des logiciels que la société a décidé d’abandonner.

Actualité mobile et vidéo du moment