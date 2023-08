Les opérateurs de télémarketing interdits reçoivent une amende record de 300 millions de dollars pour une entreprise d’escroquerie aux garanties automobiles.

Point de vue de l’éditeur: Bien qu’il soit agréable de voir la FCC infliger de lourdes amendes aux entreprises qui s’attaquent aux personnes naïves et gaspillent le temps des plus prudents, il est difficile de s’en réjouir excessivement. Les escrocs ne paient finalement jamais les amendes et sont souvent à l’étranger, il y a donc peu de mesures coercitives. Ces escrocs ont déjà été interdits de démarchage téléphonique, et pourtant, les voici. Cependant, cela n’indique pas que la FCC devrait abandonner et ne pas même essayer.

En décembre 2022, la FCC a proposé la plus grosse amende qu’elle ait jamais infligée à une entreprise de démarchage téléphonique – 299 997 000 dollars. La sanction dépasse de près de 75 millions de dollars le précédent détenteur du record – Rising Eagle et JSquared Telecom – en 2020. Après une longue enquête, la Commission a décidé jeudi de procéder à la lourde amende.

La punition record est infligée à une opération illégale de démarchage téléphonique transnational. L’entreprise est si importante (ou si ouvertement illégale) qu’elle n’a pas de société officielle. C’est plutôt un réseau d’entreprises coopérantes qui ont passé plus de cinq milliards d’appels automatisés à plus de 500 millions de numéros de téléphone sur une période de trois mois en 2021.

En agissant ainsi, la FCC accuse cette opération organisée d’avoir enfreint plusieurs lois fédérales en usurpant plus d’un million de numéros de téléphone pour masquer leur véritable origine et tromper les personnes en répondant aux appels. Elle a également violé de nombreuses autres réglementations de la FCC.

« L’entreprise a enfreint de nombreuses interdictions relatives au démarchage téléphonique en effectuant des appels vocaux préenregistrés sur des téléphones portables sans le consentement exprès préalable, en effectuant des appels de démarchage sans consentement écrit, en composant des numéros figurant sur le National Do Not Call Registry, en ne fournissant pas l’identité de l’appelant dès le début du message et en ne donnant pas de numéro de rappel permettant aux consommateurs de se désinscrire des futurs appels », a déclaré la FCC dans un communiqué. « Les appels ont également enfreint les lois sur l’usurpation d’identité en utilisant des identifiants d’appelants trompeurs pour masquer le rôle de l’entreprise et inciter les consommateurs à répondre. »

Il paraît que cette opération existe depuis 2018 et vend principalement des contrats de service automobile aux consommateurs, dissimulés frauduleusement en tant que garanties automobiles. Deux acteurs principaux – Roy M. Cox et Aaron Michael Jones – sont déjà interdits à vie de diriger des entreprises de démarchage téléphonique après avoir perdu un procès intenté par la FCC et l’État du Texas. Les noms commerciaux associés à cette entreprise illégale incluent Sumco Panama, Virtual Telecom, Davis Telecom, Geist Telecom, Fugle Telecom, Tech Direct, Mobi Telecom et Posting Express.

Lorsque la FCC a découvert ce réseau d’entreprises illégalement exploitées, elle a demandé à tous les fournisseurs de services américains de cesser d’autoriser le trafic en provenance de certaines des entreprises associées. La commission affirme que l’embargo a entraîné une baisse de 99% des appels illégaux relatifs aux garanties automobiles. Elle s’est également associée au bureau du procureur général de l’Ohio pour intenter des poursuites contre plusieurs des entreprises et individus impliqués.

En décembre, elle a proposé l’amende record et a donné l’occasion aux accusés de présenter leur défense. Sans surprise, les défendeurs ne se sont pas présentés, de sorte que la Commission a approuvé aujourd’hui l’amende massive. Si les défendeurs ne paient pas, la FCC transmettra le dossier au ministère de la Justice pour engager des poursuites pénales, ce qui pourrait entraîner une peine de prison en plus des sanctions financières.

Il est difficile de traquer les auteurs de spam vocal, mais c’est tout de même agréable de voir la FCC essayer de les frapper de lourdes sanctions au lieu de sanctions ridicules.

