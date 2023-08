Microsoft ferme Cortana et Apple devrait faire de même avec Siri

Cortana est l’assistant virtuel de Microsoft, qui a été introduit en 2014 lorsque Windows Phone existait encore. Tout comme Siri, Cortana permet aux utilisateurs d’effectuer plusieurs tâches à l’aide de commandes vocales. Mais il semble que Microsoft abandonne son ancien assistant virtuel, car la dernière mise à jour de Windows 11 supprime l’application Cortana. La raison ? La société pariera désormais sur l’intelligence artificielle.

Microsoft dit au revoir à Cortana

Comme le signale Windows Latest, l’application Cortana a reçu une mise à jour via le Microsoft Store après deux ans sans recevoir la moindre nouvelle fonctionnalité. Mais au lieu de nouvelles fonctionnalités, la mise à jour tue pratiquement Cortana et affiche maintenant un message indiquant que « Cortana dans Windows en tant qu’application autonome est obsolète ».

Un article de support de Microsoft précise que Cortana continuera d’être disponible dans des applications comme Outlook et Microsoft Teams. Cependant, cela ne devrait pas durer longtemps non plus. La société derrière Windows dit qu’elle se concentrera désormais sur Bing Search et Windows Copilot, qui sont alimentés par une IA générative.

« À partir d’août 2023, nous ne prendrons plus en charge Cortana dans Windows en tant qu’application autonome. Cependant, vous pouvez toujours accéder à de puissantes fonctionnalités de productivité dans Windows et Edge, qui disposent de capacités d’IA accrues », déclare Microsoft. « Nous sommes ravis d’innover et d’utiliser l’IA pour vous aider à travailler plus intelligemment et plus rapidement. »

Selon Windows Latest, on s’attend également à ce que Cortana soit fermée sur les précédentes versions de Windows dans les semaines à venir. Comme Microsoft et OpenAI travaillent ensemble pour améliorer ChatGPT, il n’est pas surprenant que la société ait abandonné son assistant décennal au profit d’une nouvelle technologie.

Apple devrait faire de même avec Siri

Plus tôt dans la journée, lors d’un appel avec des investisseurs, le PDG d’Apple, Tim Cook, a souligné qu’Apple conduisait des recherches avec une « large gamme de technologies d’IA », notamment l’IA générative, depuis des années.

De multiples rumeurs indiquent qu’Apple développe en interne une technologie pour concurrencer ChatGPT. Cependant, alors que Microsoft et Google ont déjà mis à disposition leurs nouveaux outils auprès du public, Apple en est encore loin.

En attendant, Siri est toujours Siri. Même les employés d’Apple se plaignent de la « dysfonction organisationnelle et d’un manque d’ambition » en ce qui concerne le développement de l’assistant virtuel d’Apple. Certains employés soulignent que Siri repose toujours sur une technologie très ancienne et que l’améliorer nécessiterait beaucoup d’efforts.

En voyant ce que d’autres entreprises réalisent avec l’IA générative, je pense qu’il est temps pour Apple de renoncer à Siri et de concentrer ses efforts sur de nouvelles technologies. Et vous ? Que pensez-vous d’Apple, de Siri et de l’IA ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :